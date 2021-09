Đan Mạch cấm tù nhân chung thân yêu đương

Đan Mạch sẽ cấm các tù nhân thụ án chung thân có quan hệ yêu đương để chống lại hiện tượng "fan cuồng" tội phạm.

Bộ Tư pháp Đan Mạch hôm nay cho biết lệnh cấm tù nhân nảy sinh quan hệ mới được áp dụng trong 10 năm đầu tiên của án tù. Thay vào đó, tù nhân chỉ được phép gửi thư và gọi điện cho những người đã thân thiết trước khi bị giam.

"Chúng tôi đã thấy các trường hợp không thể chấp nhận được trong những năm gần đây về những tù nhân phạm tội nghiêm trọng liên lạc với những người trẻ để giành được sự cảm thông và chú ý", Bộ trưởng Tư pháp Nick Haekkerup nói. "Điều này phải được chấm dứt".

Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Nick Haekkerup. Ảnh: AFP.

Gần đây, một phụ nữ trẻ tiết lộ năm 17 tuổi từng yêu Peter Madsen, kẻ sát hại nhà báo Thụy Điển Kim Wall trên tàu ngầm vào năm 2017, trong khi anh ta đang ở tù. Madsen bị kết tội vào năm 2018.

"Những tù nhân chung thân không thể sử dụng nhà tù của chúng tôi làm nơi hẹn hò hay nền tảng truyền thông để khoe khoang tội ác của họ", Bộ trưởng Haekkerup nói.

Dự luật mới cũng chấm dứt việc tù nhân chung thân được phép tự do đăng tải nội dung về hành vi phạm tội của họ lên mạng xã hội hoặc thảo luận về chúng trên podcast. Đề xuất cũng yêu cầu một tù nhân phải thụ án tối thiểu 10 năm trước khi được thả tạm thời (được phép ra tù trong khoảng thời gian nhất định với mục đích hoặc lý do cụ thể nào đó), cao hơn 2-4 năm so với hiện tại.

Dự luật, được trình lên ủy ban hôm qua và được phe đối lập cánh hữu tán thành, dự kiến được thông qua vào mùa thu tới và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Thanh Tâm (Theo AFP)