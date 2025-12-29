Dân làng Nigeria bối rối khi bị Mỹ không kích

Người làng Jabo, tây bắc Nigeria, bối rối khi tên lửa Mỹ tập kích khủng bố rơi xuống làng dù xưa nay trong làng không có khủng bố.

Suleiman Kagara, người làng Jabo, huyện Tambuwal, bang Sokoto, tây bắc Nigeria, cho biết nghe thấy tiếng nổ lớn và vệt lửa khi một vật bay qua đầu lúc 22h tối 25/12. Một phần của tên lửa Mỹ rơi xuống làng, chỉ cách trạm y tế duy nhất vài mét và phát nổ, khiến dân làng sợ hãi bỏ chạy.

"Đêm qua chúng tôi không thể chợp mắt", Kagara nói. "Chúng tôi chưa từng chứng kiến cảnh này trong đời".

Cảnh sát Nigeria và đội rà phá bom mìn phong tỏa hiện trường vụ không kích của Mỹ tại Jabo, tây bắc Nigeria, ngày 26/12. Ảnh: AP

Sau trận tập kích, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ đã gửi "quà Giáng sinh" tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) trong khu vực, những người mà ông Trump cáo buộc là khủng bố đã sát hại nhiều người Kitô giáo vô tội trong nhiều năm, thậm chí là nhiều thế kỷ.

Theo Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ (AFRICOM), chiến dịch này đã tiêu diệt được nhiều phiến quân IS. Tuy nhiên, lời giải thích của ông Trump vẫn không trả lời được thắc mắc của Kagara và người làng Jabo.

Một số khu vực của bang Sokoto đối mặt tình trạng cướp bóc, bắt cóc và tấn công của các nhóm vũ trang, trong đó có Lakurawa, nhóm mà Nigeria xếp vào danh sách tổ chức khủng bố bị nghi ngờ có quan hệ với IS. Tuy nhiên, dân làng cho hay từ trước tới nay, Jabo không có khủng bố và cộng đồng Kitô giáo chung sống hòa bình với cộng đồng Hồi giáo.

"Tại Jabo, chúng tôi coi người Kitô giáo như anh em. Chúng tôi không có xung đột tôn giáo, vì vậy chúng tôi không ngờ làng mình trúng tập kích", Kagara nói.

Bashar Isah Jabo, nghị sĩ đại diện vùng Tambuwal tại nghị viện bang, cho hay làng Jabo là "cộng đồng yên bình" và "chưa từng ghi nhận hoạt động của IS, Lakurawa hay bất kỳ nhóm khủng bố nào trong khu vực".

Ông cho hay một phần tên lửa Mỹ đã rơi xuống cánh đồng cách trạm y tế Jabo khoảng 500 m và không gây thương vong, nhưng vẫn khiến cộng đồng sợ hãi, hoảng loạn.

Bộ Thông tin Nigeria sau đó cho biết chính phủ nước này đã phối hợp với Mỹ "thực hiện thành công các chiến dịch không kích chính xác" nhằm vào nơi ẩn náu của IS trong rừng thuộc huyện Tangaza, bang Sokoto.

Cơ quan này lưu ý trong quá trình tập kích, một số mảnh vỡ văng ra, rơi xuống Jabo và khu vực khác trong bang Kwara, nhưng không gây thương vong.

Chiến dịch tại Nigeria diễn ra sau nhiều lần ông Trump nhấn mạnh người Kitô giáo ở Nigeria đang bị đe dọa. Tháng trước, Tổng thống Mỹ yêu cầu Lầu Năm Góc lên phương án quân sự.

Ngoại trưởng Nigeria Yusuf Tuggar cho biết đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước vụ tập kích và Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã "đồng ý". Tuy nhiên, ông Tuggar khẳng định chiến dịch này chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vô tội trong khu vực, không nhằm vào tôn giáo.

Dân làng Jabo tụ tập quanh hiện trường mảnh vỡ tên lửa Mỹ ngày 26/12. Ảnh: AP

Các nhà phân tích cho rằng tôn giáo chỉ là một trong nhiều yếu tố đằng sau những thách thức an ninh lâu nay ở Nigeria. Xung đột còn phát sinh từ sự thù địch giữa các cộng đồng và sắc tộc, cũng như căng thẳng giữa nông dân và người chăn nuôi gia súc về nguồn đất đai và nước sạch khan hiếm.

Nnamdi Obasi, cố vấn cao cấp tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, cho rằng chiến dịch không kích của Mỹ có thể làm suy yếu một số nhóm vũ trang và đánh dấu động thái mạnh tay hơn trong chiến dịch mà quân đội Nigeria đã chật vật tiến hành trong nhiều năm. Tuy nhiên, nó "khó có thể chấm dứt tình trạng bạo lực đang diễn ra tại nhiều vùng bắt nguồn từ công tác quản trị yếu kém".

Hồng Hạnh (Theo CNN)