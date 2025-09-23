Đạn lạc từ súng hơi làm vỡ kính nhiều ôtô trên cao tốc Hà Nội -Quảng Ninh

Quảng NinhĐặng Quang Đạo dùng súng hơi bắn chim tại khu vực ven đường cao tốc, tuy nhiên đạn lạc đã trúng vào nhiều ôtô.

Đạo (28 tuổi) cùng Đăng Văn Điển (21 tuổi, cùng trú phường Phong Cốc) bị bắt để điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin chiều 23/9.

Trước đó, khoảng 22h00 ngày 14/9, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi cảnh một số ôtô khi di chuyển đến khu vực nút giao CT06, thuộc phường Liên Hòa (tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió, gây vỡ.

Đặng Quang Đạo và Đặng Văn Điển tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Công an xác định sự việc do súng hơi nén khí tự chế bắn bi sắt gây ra. Đây là loại vũ khí có tính sát thương cao, khi bắn vào phương tiện đang di chuyển có thể gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Chiều 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự bắt Đạo và Điển.

Điển khai mượn khẩu súng tự chế của Đạo để bắn chim tại khu vực ven cao tốc, tuy nhiên đạn lạc đã trúng vào nhiều ôtô.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị các chủ phương tiện bị thiệt hại khi lưu thông qua tuyến cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh trong thời điểm trên liên hệ ngay với Công an tỉnh Quảng Ninh để phối hợp giải quyết.

Theo công an, việc chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người dân.

Lê Tân