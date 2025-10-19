Dàn KOL khuấy động chung kết tổng Visa VMC Winter 2025

Chiều 19/10, trước khi trận chung kết tổng giữa RLG SE và Saigon Phantom (SGP) diễn ra, tổ đội SBTC Esports gồm ShinV, Chubby, Clear, Potm và Petland xuất hiện ở sân khấu thi đấu của giải. Họ trả lời những câu hỏi giao lưu về tựa game Mobile Legends: Bang Bang, cũng như giải đấu.
Chiều 19/10, trước khi trận chung kết tổng giữa RLG SE và Saigon Phantom (SGP) diễn ra, tổ đội SBTC Esports gồm ShinV, Chubby, Clear, Potm và Petland xuất hiện ở sân khấu thi đấu của giải. Họ trả lời những câu hỏi giao lưu về tựa game Mobile Legends: Bang Bang, cũng như giải đấu.
Ngoài ra, các trận đấu biểu diễn còn có sự tham gia của nhóm caster gồm Sly, Hải Rikaki... Sự xuất hiện của các KOL này gây phấn khích cho hàng trăm khán giả, khuấy động không khí trong lúc các tuyển thủ chuẩn bị cho trận đấu.
Ngoài ra, các trận đấu biểu diễn còn có sự tham gia của nhóm caster gồm Sly, Hải Rikaki... Sự xuất hiện của các KOL này gây phấn khích cho hàng trăm khán giả, khuấy động không khí trong lúc các tuyển thủ chuẩn bị cho trận đấu.
SBTC Esports là một nhóm các KOL nổi tiếng trên mạng xã hội thông qua các tựa game như Liên minh huyền thoại, Mobile Legends: Bang Bang. Họ thân quen với game thủ và giới trẻ nhờ ngôn ngữ bình dị, thân thiện khi livestream.
SBTC Esports là một nhóm các KOL nổi tiếng trên mạng xã hội thông qua các tựa game như Liên minh huyền thoại, Mobile Legends: Bang Bang. Họ thân quen với game thủ và giới trẻ nhờ ngôn ngữ bình dị, thân thiện khi livestream.
Các KOL, caster được chia thành hai đội, để thi đấu. Trận đấu được phát trực tiếp qua màn hình lớn, tạo ra những khoảnh khắc kịch tính xen lẫn tiếng cười cho khán giả.
Các KOL, caster được chia thành hai đội, để thi đấu. Trận đấu được phát trực tiếp qua màn hình lớn, tạo ra những khoảnh khắc kịch tính xen lẫn tiếng cười cho khán giả.
Sly, caster (bình luận viên) của tựa game Mobile Legends: Bang Bang, trao đổi với một đồng đội trước khi bước vào ván đấu.
Sly, caster (bình luận viên) của tựa game Mobile Legends: Bang Bang, trao đổi với một đồng đội trước khi bước vào ván đấu.
Trong lúc thi đấu, các KOL tỏ ra tập trung không kém gì những tuyển thủ chuyên nghiệp. Họ trao đổi chiến thuật với nhau thông qua tai nghe và microphone. Trận đấu cũng có sự giám sát của trọng tài.
Trong lúc thi đấu, các KOL tỏ ra tập trung không kém gì những tuyển thủ chuyên nghiệp. Họ trao đổi chiến thuật với nhau thông qua tai nghe và microphone. Trận đấu cũng có sự giám sát của trọng tài.
Màn hình thi đấu của SBTC Clear khi anh đang cố gắng thực hiện một pha xử lý ngoài giao tranh.
Màn hình thi đấu của SBTC Clear khi anh đang cố gắng thực hiện một pha xử lý ngoài giao tranh.
Nhóm KOL tập trung thi đấu. Phía trước họ là chiếc Cup danh giá của Visa VMC Winter 2025, sẽ đi tìm chủ nhân trong ít phút nữa.
Nhóm KOL tập trung thi đấu. Phía trước họ là chiếc Cup danh giá của Visa VMC Winter 2025, sẽ đi tìm chủ nhân trong ít phút nữa.
Các khán giả giơ tay xung phong khi được đề nghị lên sân khấu thi đấu giao lưu cùng KOL. Các trận đấu biểu diễn kéo dài khoảng hai tiếng.
Các khán giả giơ tay xung phong khi được đề nghị lên sân khấu thi đấu giao lưu cùng KOL. Các trận đấu biểu diễn kéo dài khoảng hai tiếng.
Dàn KOL nhận quà từ ban tổ chức và nhà tài trợ Visa sau khi kết thúc màn đấu biểu diễn.
Dàn KOL nhận quà từ ban tổ chức và nhà tài trợ Visa sau khi kết thúc màn đấu biểu diễn.
Bên ngoài, các gian hàng tiếp tục sôi động khi khán giả, trong đó phần nhiều là sinh viên, đổ về để xem trận chung kết tổng.
Trận đấu giữa RLG SE và Saigon Phantom (SGP) diễn ra ở Hutech Campus, Hiệp Phú, Thủ Đức, TP HCM. Đội thắng sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng Wildcard của M7 World Championship, trong khi á quân giành suất góp mặt tại M Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6.
Bên ngoài, các gian hàng tiếp tục sôi động khi khán giả, trong đó phần nhiều là sinh viên, đổ về để xem trận chung kết tổng.
Trận đấu giữa RLG SE và Saigon Phantom (SGP) diễn ra ở Hutech Campus, Hiệp Phú, Thủ Đức, TP HCM. Đội thắng sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng Wildcard của M7 World Championship, trong khi á quân giành suất góp mặt tại M Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6.
Hoàng Đan
Ảnh: Trần Quỳnh