Dàn KOL khuấy động chung kết tổng Visa VMC Winter 2025

Chiều 19/10, trước khi trận chung kết tổng giữa RLG SE và Saigon Phantom (SGP) diễn ra, tổ đội SBTC Esports gồm ShinV, Chubby, Clear, Potm và Petland xuất hiện ở sân khấu thi đấu của giải. Họ trả lời những câu hỏi giao lưu về tựa game Mobile Legends: Bang Bang, cũng như giải đấu.