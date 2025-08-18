Dàn khí tài Việt Nam sản xuất, hiện đại hóa sẽ xuất hiện tại đại lễ A80

Một tháng qua, lực lượng vũ trang gồm các khối diễu binh Quân đội, Công an đã trải qua bốn buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự Miếu Môn trước khi xuống quảng trường Ba Đình. Hơn 16.000 chiến sĩ thuộc 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an.

Nhiều loại vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hoặc cải tiến, hiện đại hóa sẽ xuất hiện trong ngày đại lễ - minh chứng cho bước tiến vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, tự lực, hiện đại, lưỡng dụng, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Đơn cử xe chiến đấu bộ binh thuộc lực lượng Tăng thiết giáp. Ảnh: Huy Nguyễn