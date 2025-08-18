Dàn khí tài Việt Nam sản xuất, hiện đại hóa sẽ xuất hiện tại đại lễ A80

Một tháng qua, lực lượng vũ trang gồm các khối diễu binh Quân đội, Công an đã trải qua bốn buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự Miếu Môn trước khi xuống quảng trường Ba Đình. Hơn 16.000 chiến sĩ thuộc 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an.
Nhiều loại vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hoặc cải tiến, hiện đại hóa sẽ xuất hiện trong ngày đại lễ - minh chứng cho bước tiến vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, tự lực, hiện đại, lưỡng dụng, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Đơn cử xe chiến đấu bộ binh thuộc lực lượng Tăng thiết giáp. Ảnh: Huy Nguyễn
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 bọc thép bánh xích thuộc lực lượng Tăng thiết giáp được nghiên cứu và phát triển trong ba năm, từng "trình làng" trong Triển lãm quốc phòng quốc tế cuối năm 2024. Sản phẩm do kỹ sư, nhà khoa học thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì thực hiện.
XCB-01 là tổ hợp vũ khí hiện đại có khả năng đột kích tiêu diệt mục tiêu quan trọng của đối phương. Kíp ba người gồm trưởng xe, lái xe, pháo thủ và chở thêm được 8 bộ binh.
Một số dòng xe tăng đã được cải tiến, hiện đại hóa như T54B/T55 - những "pháo đài thép" được vận hành bởi kíp 4 người, được trang bị pháo, súng máy phòng không.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Tổ hợp gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, vận chuyển và nạp tên lửa... Sản phẩm được coi là bước tiến mạnh mẽ trong năng lực tác chiến công nghệ cao của Quân đội.
Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập xử lý thông tin, lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh bằng tên lửa. Một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, bảo vệ các trung tâm kinh tế - chính trị; căn cứ Hải quân, tuyến giao thông trên biển; phong tỏa kiểm soát vùng biển, chi viện yểm trợ cho các lực lượng khi tác chiến trên biển.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa. Phiên bản nâng cấp có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn, hiệu quả chiến đấu cao hơn. Khí tài thuộc khối xe Phòng không Không quân.
Tổ hợp UAV do Việt Nam làm chủ, nghiên cứu, sản xuất giữ vai trò trọng yếu trong tác chiến phòng không.
UAV chuyên trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao bất kể đêm ngày cùng các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất, xe cơ giới hạng nhẹ.
Khối xe tác chiến điện tử do Việt Nam nghiên cứu sản xuất, gồm xe chỉ huy, xe trinh sát gây nhiễu phương tiện bay không người lái, tổ hợp trinh sát gây nhiễu vô tuyến điện, siêu cao tần… vô hiệu hóa tín hiệu, gây nhiễu sóng, radar của đối phương, nâng cao hiệu quả chiến đấu.
Hệ thống xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược chiến dịch thuộc khối xe Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử. Hệ thống gồm xe chỉ huy tham mưu, đến xe Vsat, xe vô tuyến điện… do ngành Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất. Hệ thống được tích hợp trang bị khí tài công nghệ cao do Việt Nam làm chủ.
Buổi hợp luyện ngày 16/8 tại Miếu Môn diễn ra trong cơn mưa rào hơn 30 phút, song đội hình khối diễu binh vẫn đứng nghiêm làm nhiệm vụ. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh ngày 2/9 trời mưa thì vẫn phải bước đi thật tốt, không vì áo ướt, mặt đầy nước mà ảnh hưởng, bởi không có thời gian để lặp lại lần nữa. Ông mong các lực lượng cố gắng luyện tập trong mọi điều kiện thời tiết và lưu ý các cơ quan đảm bảo ăn ở, chăm sóc sức khỏe chu đáo cho bộ đội.
Thăm và động viên hơn 16.300 cán bộ chiến sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dặn dò các quân nhân mỗi bước đi phải hùng tráng hơn để bạn bè năm châu thấy sức mạnh, đoàn kết của lực lượng vũ trang. "Đặc biệt, lần đầu Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển với sự tham gia của Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, khẳng định với thế giới rằng đất nước có đủ quân binh chủng để bảo vệ Tổ quốc", ông nói.
Dự kiến các lực lượng tổng hợp luyện vào tối 21 và 24/8 tại quảng trường Ba Đình; sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8 và tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8 trước khi diễn ra sự kiện chính thức vào ngày 2/9.
Giang Huy - Hoàng Phương