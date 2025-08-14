Tiêm kích, chiến đấu cơ luyện tập xếp hình trên bầu trời miền Bắc

Sân bay Kép giữa tháng 8 ầm ào tiếng động cơ Su-30MK2, Yak-130 và L-39NG cất hạ cánh cùng luyện tập cho màn bay biểu diễn của Không quân nhân dân Việt Nam trong Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Chuyến bay trinh sát khí tượng do Su-30MK2 thực hiện lúc 5h30 ngày 13/8 để đánh giá thời tiết trước khi các biên đội thực hiện bài bay. Tiêm kích hạ cánh xuống sân bay Kép sau 30 phút làm nhiệm vụ. Trời quang đãng, thích hợp để các phi công luyện tập.