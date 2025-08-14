Tiêm kích, chiến đấu cơ luyện tập xếp hình trên bầu trời miền Bắc

Sân bay Kép giữa tháng 8 ầm ào tiếng động cơ Su-30MK2, Yak-130 và L-39NG cất hạ cánh cùng luyện tập cho màn bay biểu diễn của Không quân nhân dân Việt Nam trong Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).
Chuyến bay trinh sát khí tượng do Su-30MK2 thực hiện lúc 5h30 ngày 13/8 để đánh giá thời tiết trước khi các biên đội thực hiện bài bay. Tiêm kích hạ cánh xuống sân bay Kép sau 30 phút làm nhiệm vụ. Trời quang đãng, thích hợp để các phi công luyện tập.
Khoảng 7h, đội hình Yak-130 rời hangar (nơi để máy bay) xếp hàng trên đường băng đợi cất cánh.
Những chiếc Yak-130 thuộc biên chế Trung đoàn 940 đóng quân ở Phù Cát (Gia Lai), cơ động ra miền Bắc cuối tháng 7 để luyện tập cho A80. Cuối năm 2023, đội hình Yak từng thực hành huấn luyện bắn, ném đạn thật ở sân bay Kép.
Yak-130 lần lượt cất cánh với biên đội ba chiếc. Loại máy bay huấn luyện nhỏ gọn, có hai động cơ phản lực tiên tiến, khoang lái hai chỗ ngồi. Hai cánh được trang bị các giá treo vũ khí nên Yak-130 vừa là máy bay huấn luyện cũng là chiến đấu cơ hạng nhẹ.
Sau Yak-130 là L-39NG tiến vào đường băng. Lần đầu góp mặt trong đại lễ, 6 máy bay (4 chính thức, 2 dự bị) cùng 12 phi công và đội kỹ thuật từ Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) ra sân bay Kép giữa tháng 7 để luyện tập.
Su-30MK2 thuộc nhóm cất cánh sau cùng, mỗi lượt hai chiếc và bay theo biên đội 3-5.
Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất được biên chế trong Quân chủng Phòng không Không quân từ năm 2006. Tiêm kích đa năng siêu âm hai chỗ ngồi chuyên tiêu diệt máy bay mang tên lửa chiến lược, chiến thuật, bom và các dạng mục tiêu trên không khác.
Các phi công cất - hạ cánh hai lượt trong một buổi sáng, ghép - tách đội hình, thực hiện các kỹ thuật nhào lộn phức tạp để chuẩn bị trình diễn trong đại lễ. Trong đó, lần đầu tiên Su-30MK2 triển khai đội hình bay biểu diễn 5 chiếc, kỹ thuật cao đòi hỏi hiệp đồng chính xác.
Dàn tiêm kích xuất hiện trong những sự kiện lớn của đất nước như Triển lãm Quốc phòng quốc tế tháng 11/2024, diễu binh 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 luôn nhận được sự chú ý của người dân. Hôm 30/7, Su-30MK2 lần đầu bay khảo sát trên quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho đại lễ.
Sau khi ổn định độ cao, những chiếc Yak lần lượt nhập đội hình. Biểu diễn ngoài miền Bắc cũng là lần đầu tiên chiến đấu cơ bay biên đội 6 chiếc thành hình tam giác cân - đông gấp đôi so với lần bay biểu diễn ở TP HCM dịp 30/4.
Trong khi đó, biên đội L-39NG 4 chiếc ghép hình bậc thang, tiến vào khu vực khán đài giả định. Lần đầu luyện tập ở miền Bắc, điều kiện khí hậu quá khác biệt so với trong Nam nên các bài bay luôn được phi công chuẩn bị kỹ.
Sau hai lượt cất - hạ cánh, máy bay trở về khu kỹ thuật để tiến hành bảo dưỡng.
Dịp A80, Quân chủng Phòng không Không quân góp mặt ba lực lượng, gồm Khối bay biểu diễn chào mừng; Khối xe pháo Phòng không Không quân có các loại tên lửa phòng không hiện đại và Khối nam sĩ quan diễu binh. Riêng khối bay biểu diễn chào mừng có 5 loại máy bay gồm trực thăng Mi-171E, Mi-8; CASA; Su-30MK2, Yak-130 và L39NG.
Giang Huy - Hoàng Phương