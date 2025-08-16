Đại tướng Phan Văn Giang: 'Quốc khánh trời mưa vẫn phải diễu binh thật tốt'

Hà NộiĐại tướng Phan Văn Giang động viên hơn 16.300 quân nhân tổng hợp luyện trong mưa lớn, nhấn mạnh ngày Quốc khánh 2/9 nếu mưa to vẫn phải bước thật hùng tráng.

Sáng 16/8, tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn, hơn 16.300 quân nhân cùng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tham gia tổng hợp luyện lần thứ tư. Khoảng 9h, khi buổi tập vừa kết thúc, trời bất ngờ đổ mưa rào lớn.

Trong mưa, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, đã động viên cán bộ, chiến sĩ và chia sẻ ba ngày nữa là kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, cũng là ngày truyền thống 80 năm lực lượng Công an nhân dân. "Dịp này công việc bộn bề, tôi và đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã trao đổi, mong được chia sẻ khi lãnh đạo hai ngành ít có điều kiện thăm hỏi, động viên, nhất là lúc này, trời mưa lớn, quần áo chiến sĩ ướt nhưng vũ khí, trang bị vẫn phải bảo quản tốt", ông nói.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho đại diện các khối tham gia tổng hợp luyện tại Miếu Môn. Ảnh: Giang Huy

Đại tướng nhắc lại ký ức 40 năm trước, khi còn là lính trẻ được bước trên Quảng trường Ba Đình trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9/1985. "Thời gian không bao giờ quay trở lại nhưng ký ức sẽ còn mãi", ông nói, cho biết năm ấy miền Bắc cũng nhiều ngày mưa tầm tã.

"Nếu ngày 2/9 tới trời mưa như hôm nay thì vẫn phải bước đi thật tốt, không vì áo ướt, mặt đầy nước mà ảnh hưởng. Bởi không có thời gian để lặp lại lần nữa", ông nói. Sau này kỷ niệm 90 năm, 100 năm Quốc khánh, không còn bao nhiêu người trong đội hình hôm nay, nên ông mong các lực lượng cố gắng luyện tập trong mọi điều kiện thời tiết. Nếu chỉ vì mưa mà nghỉ thì kết quả sẽ không như mong đợi.

Bộ trưởng đánh giá trang phục các khối tham gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh rất đẹp, có một số điều chỉnh so với dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Giải phóng miền Nam. "Tôi thấy mỗi bước đi, hành động, lòng quyết tâm trong cán bộ, chiến sĩ mạnh mẽ hơn nhiều", ông nói.

Các khối đứng nghiêm trong mưa lớn khi buổi tổng hợp luyện vừa kết thúc, ngày 16/8. Ảnh: Giang Huy

Đại tướng cho hay có khối toàn bộ quân nhân xung phong tham gia diễu binh, thể hiện ý chí, trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc. Nhiều người hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn gác việc riêng, có người tham gia luyện tập từ 7/5/2024 tại Điện Biên Phủ tới nay, thậm chí có cặp vợ chồng cùng đi tập khiến ông "rất khâm phục".

Ông dặn dò trong ngày 2/9, mỗi bước đi phải hùng tráng hơn để bạn bè năm châu thấy sức mạnh, sự đoàn kết của quân đội, công an, dân quân tự vệ. Ông nhắc tới 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 từng duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Nga) ngày 9/5/2025, khiến Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đứng trên lễ đài rất tự hào.

"Tôi mong các quân nhân tái hiện hành động, vẻ đẹp hùng tráng ấy trong ngày Quốc khánh của nước ta", ông nói. Đặc biệt, lần đầu Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển với sự tham gia của Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển - khẳng định với thế giới rằng đất nước có đủ quân binh chủng để bảo vệ Tổ quốc.

Ông lưu ý các lực lượng cần đảm bảo ăn ở, chăm sóc sức khỏe chu đáo, luyện tập khoa học, rút kinh nghiệm kịp thời. "Lần trước nói trăm người như một, giờ khối nào cũng phải như một, dù là khối đi bộ, xe pháo hay quân nhạc", Bộ trưởng nhấn mạnh, tin tưởng lễ diễu binh sẽ thành công, mang lại niềm tự hào cho toàn quân.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình sẽ mở màn bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, tiếp đó là diễu binh và diễu hành. Sau khi qua lễ đài, các khối tỏa đi nhiều tuyến phố, giao lưu văn nghệ cùng người dân tại Cung thể thao Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Lễ diễu binh năm nay có gần 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp, mới trở lại đội hình. Diễu binh trên biển cũng lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và Quân khu 5.

