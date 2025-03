Dàn khí tài hiện đại của Công an trưng bày quanh hồ Gươm

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), Bộ Công an đã tổ chức trưng bày khí tài, thiết bị hiện đại. Sự kiện này cũng nhằm kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hàng nghìn người đã đến tham quan, tìm hiểu xe đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân.