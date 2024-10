Dàn hợp xướng nhiều lứa tuổi hát ngợi ca tình mẹ

Hà NộiĐội hợp xướng từ 6 đến 86 tuổi cùng thể hiện bài hát "Lời ru cho con", trong hòa nhạc "Việt Nam thương mến - Loving Vietnam 2024'', tối 12/10.

Tiết mục diễn ra giữa chương trình, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả tại khán phòng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thành viên biểu diễn được chia thành ba nhóm, theo các độ tuổi. Nguyễn Hải Yến, chỉ huy hợp xướng Gió Xanh giới thiệu các em nhỏ thuộc Gió Mầm, còn nhóm cụ bà được gọi vui là Gió Già.

Ở điệp khúc đầu tiên, những người con của các bà xuất hiện và đứng hát ở phía sau. Cuối ca khúc, họ cùng tiến đến ôm mẹ.

'Lời ru cho con' Ca khúc "Lời ru cho con" (Xuân Phương) qua tiếng hát của đội hợp xướng Gió Xanh. Video: Phương Linh

Hà Anh, 28 tuổi, ở Hà Nội, cho biết xúc động, nghĩ nhiều đến mẹ khi nghe ca khúc. Khán giả ấn tượng giọng hát của những thành viên lớn tuổi, nhận định họ biểu diễn tự nhiên, giàu cảm xúc. Hà Anh cũng dành lời khen cho đội Gió Mầm, thích thú với giọng hát trong trẻo của các em.

Trong đêm nhạc kỷ niệm 5 năm hoạt động, dàn hợp xướng cộng đồng Gió Xanh thể hiện nhiều tiết mục mang đậm nét văn hóa, theo chủ đề Việt Nam thương mến - Loving Vietnam. Các nghệ sĩ trình diễn loạt ca khúc quen thuộc nhưng được phối lại như Mưa rơi (dân ca Xá), Lý ngựa ô, Em như chim bồ câu trắng (Trần Ngọc), Xin chào Việt Nam (Marc Lavoine). Bên cạnh đó là những bài hát nước ngoài, mang không khí sôi động, gồm Wannabe - Spice up Your Life (Spice Girls, Matt Rowe, Richard Stannard), They Don't Care about Us (Michael Jackson).

Ra đời năm 2019 với 80 thành viên, đến nay, Gió Xanh quy tụ gần 200 người. Đây là dàn hợp xướng cộng đồng đầu tiên tự tổ chức hòa nhạc. Ở mỗi sự kiện, Gió Xanh luôn dành hàng trăm ghế để tặng khách mời là thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở những trung tâm bảo trợ xã hội.

Năm nay, ban tổ chức dành từ 400-500 chỗ ngồi cho các em đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội của Huế và Hà Nội. Đại diện ban tổ chức cho rằng việc thưởng thức âm thanh hay trong khán phòng đạt chuẩn sẽ gieo vào các em niềm tin về mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời. Trước đêm nhạc ở Hà Nội, chương trình đã tổ chức tại Huế ngày 29/6.

Phương Linh