Dân Hong Kong đổ xô săn nhà nước ngoài

Giá bất động sản cao chót vót và lo ngại về tương lai sau luật an ninh khiến người Hong Kong ngày càng quan tâm đến địa ốc nước ngoài.

"Tôi có thể nói rằng khoảng một nửa khách hàng của chúng tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về việc di cư", Kingston Lai, Nhà sáng lập kiêm CEO Asia Bankers Club, công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho các chuyên gia ngân hàng muốn mua nhà ở nước ngoài, cho biết.

Lai nói rằng số câu hỏi về mua bất động sản tại Anh đã tăng ít nhất gấp 5 lần sau khi chính phủ Anh ngày 1/7 công bố kế hoạch cấp quốc tịch cho gần 3 triệu người Hong Kong, tức khoảng 40% cư dân thành phố. Điều này khiến Anh trở thành lựa chọn phổ biến của người dân đặc khu.

"Vì lợi ích và việc học hành của các con, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời Hong Kong", một giáo viên 38 tuổi, vừa mua một ngôi nhà hai tầng ở Glasgow, Scotland và đang có ý định chuyển đến đó, cho biết.

Người dân đạp xe trên một con phố ở Islington (London, Anh). Ảnh: Reuters

Giá nhà đất tăng cao những năm gần đây đã khiến Hong Kong trở thành thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Với những người đang tìm nhà mới ở nước ngoài, việc này càng thôi thúc họ đẩy nhanh quá trình. Theo báo cáo của CBRE năm 2019, một căn hộ trung bình ở trung tâm Hong Kong có giá hơn 1,2 triệu USD, gần gấp đôi so với ở London là 650.000 USD.

Cuộc khảo sát do Chinese University of Hong Kong thực hiện cho biết, hơn một phần ba công dân thành phố này đang cân nhắc việc di cư. Lý do chính là bất ổn xã hội do các cuộc biểu tình trong năm qua và các quyền tự do ngày càng giảm đi.

Eli McGeever, Phó Chủ tịch Sohoapp.com, một nền tảng bất động sản quốc tế trực tuyến, cho biết người Hong Kong thường xuyên mua bất động sản ở nước ngoài. Dù vậy, lý do mua đã chuyển từ cơ hội đầu tư sang cân nhắc nhiều hơn về các lựa chọn định cư.

"Với việc chính phủ Anh gần đây đưa ra phương án trở thành công dân, bất động sản nước này trở thành lựa chọn phổ biến", ông nói, "Trong những tuần gần đây, hơn 50% các cuộc triển lãm bất động sản nước ngoài ở Hong Kong là dành cho bất động sản của Anh".

Theo Hannah Goldie, Trưởng bộ phận kinh doanh khu vực châu Á của Select Property Group, sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách nhập cư của Anh kết hợp với ưu đãi thuế khi mua nhà đất đã tạo ra thu hút lớn cho các bất động sản Anh đối với khách hàng Hong Kong. Cụ thể, người mua nhà có giá trị dưới 500.000 bảng Anh (667.310 USD) được miễn thuế nhà đất cho đến tháng 4/2021.

"Chúng tôi nhận thấy có sự quan tâm đáng kinh ngạc trong những tuần qua", bà Goldie cho biết. Khách hàng bao gồm cả những cặp vợ chồng trẻ, người có con và các gia đình về hưu. Ngoài London, ngày càng nhiều người Hong Kong để mắt tới bất động sản ở các thành phố nhỏ hơn, bao gồm Manchester và Birmingham, để có lợi suất cho thuê cao hơn.

"Nhiều người đang muốn chuyển đến Anh trong vài năm tới, nhưng hầu hết họ đều không xác định chính xác thời điểm", Goldie nói. Bà cho biết các chủ nhà đang cho thuê lại căn hộ của họ sau khi mua, ít nhất là giai đoạn hiện tại.

Một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi Midland Immigration Consultancy, thành viên của Midland Holdings (Hong Kong), cho thấy hơn 90% trong số 300 người được hỏi quan tâm đến việc mua bất động sản ở nước ngoài. Hơn một nửa cho biết sẽ chuyển ra nước ngoài trong 3 - 10 năm tới. Anh là điểm đến phổ biến nhất do các chính sách nhập tịch mới.

Theo khảo sát của Midland, dù không có số liệu chính thức về số lượng cư dân Hong Kong đã mua nhà ở nước ngoài, mong muốn mua bất động sản nước ngoài cũng đã xuất hiện ở các quốc gia nói tiếng Anh khác. Australia, nước gần đây đã cấp phép gia hạn thị thực cho người mang hộ chiếu Hong Kong, cũng thu hút những người mua tiềm năng của đặc khu. 35% số người được khảo sát quan tâm đến việc di cư đến đây.

Canada, một điểm đến di cư phổ biến khác, cũng nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng của những người mua nhà tiềm năng. Điều tra dân số mới nhất của chính phủ Canada cho thấy có ít nhất 300.000 người mang hộ chiếu Canada là thường trú nhân Hong Kong. Bất ổn ở đặc khu đã khiến nhiều người trong số họ cân nhắc trở lại Canada để có một cuộc sống yên bình hơn.

"Mỗi khi có một sự kiện ở Hong Kong, như cuộc trao trả năm 1997, bạo loạn, và năm nay là luật an ninh mới, sự quan tâm của người dân Hong Kong với việc di cư đến Canada lại tăng vọt", Lisa Sun - nhân viên môi giới bất động sản tại Royal Pacific Realty (Vancouver) cho biết.

Sun cho biết cô và nhiều đại lý bất động sản khác ở Canada đang nhận được nhiều câu hỏi từ người Hong Kong. "Việc này có chuyển thành giao dịch hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến tại Hong Kong", cô nói.

Phiên An (theo Nikkei Asian Review)