Dàn hoa hậu diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy (trái) và nghệ sĩ Kim Xuân - đại sứ của Lễ hội - trình diễn bộ sưu tập Hương ký ức của Trần Thiện Khánh. Nhà thiết kế kết hợp kỹ thuật nhuộm lụa, tái hiện vẻ đẹp trầm mặc của chiều tà xứ Huế.
Bộ sưu tập của Trần Thiện Khánh. Video: Hoàng Dung
Nhà thiết kế Liên Hương giới thiệu bộ sưu tập Lung linh sắc hoa, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, rực rỡ của phụ nữ. Họa tiết hoa được vẽ trên nền lụa chuyển màu (ombre). Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 Võ Lê Quế Anh (phải) làm vedette, cùng các người mẫu trình diễn.
Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương thể hiện mẫu áo của Ivan Trần, lấy cảm hứng từ TP HCM. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở họa tiết những đường truyền ánh sáng, cách điệu từ hình ảnh của các tín hiệu công nghệ, mạng lưới dữ liệu của đô thị thông minh.
Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2024 Bảo Ngọc thể hiện trang phục lấy ý tưởng từ hình ảnh cánh cò giữa đồng cỏ lau của nhà thiết kế Việt Hùng.
Bộ sưu tập của Việt Hùng. Video: Hoàng Dung
Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2025 - Nguyễn Thị Yến Nhi - diễn đồ của nhà thiết kế Nguyễn Huy Hoàng, lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước. Thiết kế tái hiện hình ảnh những mái đình bên hồ, nơi từng là sân khấu cho các câu chuyện dân gian.
Á hậu 2 Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2025 - Lê Thị Thu Trà - trong bộ Vũ Nam rối của Bùi Mai Khanh. Thiết kế lấy cảm hứng từ rối nước Nam Định, tái hiện vẻ đẹp văn hóa dân gian.
Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 - Nguyễn Thị Cẩm Ly - thể hiện Tinh hoa đậu bạc của Nguyễn Nhựt Duy. Nhà mốt lấy cảm hứng từ làng nghề đậu bạc Định Công, nơi lưu giữ nghệ thuật chế tác bạc thủ công tinh xảo. Trang phục kết hợp hình ảnh lưỡng long chầu nhật - biểu tượng của quyền lực, sự cao quý, linh thiêng và sức mạnh.
Á hậu 1 Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2024 - Lê Phan Hạnh Nguyên - với Cự giải đăng nguyên của Huy Nguyễn, lấy cảm hứng từ nghề làm lồng đèn giấy kiếng. Trang phục tái hiện hình ảnh chú cua, trong đó mai cua, còn gọi là "giáp", đồng âm với từ trong cụm "Giáp bảng đề danh", tượng trưng thành công trong học tập.
Á hậu Hoa hậu thế giới Việt Nam 2023 - Huỳnh Minh Kiên - trong bộ Lúa vàng của Nguyễn Thái Nhạc. Nhà mốt lấy cảm hứng từ áo bà ba truyền thống được thiết kế cách tân với thông điệp về sự trân trọng cội nguồn và khát vọng vươn lên.
Diễn viên Phương Anh Đào là một trong 37 đại sứ áo dài.
Với chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng, sân khấu được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống và công nghệ 3D mapping. Mô hình "kén tơ hóa bướm" biểu trưng cho sự hội tụ, chuyển hóa và bứt phá trong thời đại mới. Lễ khai mạc quy tụ 37 nhà thiết kế ba miền, gần 400 bộ áo dài, 600 diễn viên, người mẫu.
Sự kiện do Sở Du lịch TP HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM chủ trì, năm nay hướng tới nhiều dấu mốc: kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định mang tên TP HCM, 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Sáng 8/3, chương trình đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài dự kiến thu hút khoảng 50.000 người ở nhiều điểm trên địa bàn thành phố.
Hoàng Dung - Quỳnh Trần