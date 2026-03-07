Dàn hoa hậu diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Á hậu 1 Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2024 - Lê Phan Hạnh Nguyên - với Cự giải đăng nguyên của Huy Nguyễn, lấy cảm hứng từ nghề làm lồng đèn giấy kiếng. Trang phục tái hiện hình ảnh chú cua, trong đó mai cua, còn gọi là "giáp", đồng âm với từ trong cụm "Giáp bảng đề danh", tượng trưng thành công trong học tập.