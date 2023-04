Dàn hoa hậu, á hậu tham dự khai trương chi nhánh thứ 15 của Mailisa

Hoa hậu Mai Phương và á hậu Huyền My hy vọng thẩm mỹ viện Mailisa sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều chi nhánh trong thời gian tới.

Ngày 8/4, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa đã khai trương chi nhánh thứ 15 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Góp mặt trong sự kiện là hoa hậu Ngọc Diễm, hoa hậu Mai Phương, hoa hậu Thiên Ân, á hậu Tú Anh, á hậu Huyền My, á hậu Phương Nhi... Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham dự của ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Erik, ca sĩ Kay Trần, ca sĩ Noo Phước Thịnh cùng khách mời thân thiết của mỹ viện Mailisa.

Buổi lễ khai trương chi nhánh Mailisa thu hút sự quan tâm của phái đẹp Việt.

Hoa hậu Mai Phương cho biết rất ấn tượng với không gian sang trọng, tinh tế cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại của Mailisa tại Phú Quốc. Nàng hậu gửi lời chúc đến Mailisa, hy vọng đơn vị sẽ phát triển hơn nữa để tiếp tục thực hiện sứ mệnh tân trang nhan sắc cho hàng triệu phái đẹp trên mọi miền đất nước.

TGĐ Phan Thị Mai và CEO Hoàng Kim Khánh (đứng giữa) cùng dàn khách mời trong buổi lễ khai trương chi nhánh Mailisa Phú Quốc.

"My rất xúc động và tự hào vì thương hiệu mà mình tin tưởng, đồng hành đã trở thành một địa chỉ chăm sóc sắc đẹp uy tín, được đông đảo phái đẹp trong và ngoài nước lựa chọn. My tin Mailisa sẽ tiếp tục mở thêm nhiều chi nhánh và phát triển hơn trong thời gian tới", á hậu Huyền My cho hay.

Chi nhánh thứ 15 của thẩm mỹ viện Mailisa tọa lạc tại số 98 đường 30/4, Khu phố 1, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chi nhánh mới được Mailisa khoác lên mình thiết kế tinh tế, sang trọng với tông màu kem ánh vàng đồng. Phía bên trong, từ sảnh chờ cho đến các phòng dịch vụ đều được bố trí khoa học. Các khu vực chăm sóc da, phun xăm thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ... được tách riêng nhằm đảm bảo tính riêng tư, thoải mái và tiện nghi cho phái đẹp đến trải nghiệm dịch vụ.

Trang thiết bị hiện đại tại thẩm mỹ viện Mailisa.

Về dịch vụ, thẩm mỹ viện Mailisa tại Phú Quốc được đầu tư, trang bị những công nghệ, máy móc hiện đại, giúp các tín đồ làm đẹp có được trải nghiệm dịch vụ tốt, chất lượng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đào tạo đội ngũ y bác sĩ và các kỹ thuật viên có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và gu thẩm mỹ tốt.

Bà Phan Thị Mai, Tổng Giám đốc chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa cho biết: "Chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho tất cả phái đẹp Việt để họ đều có cơ hội được trải nghiệm dịch vụ, sản phẩm với chất lượng mà không tốn quá nhiều chi phí".

(Nguồn và ảnh: Thẩm mỹ viện Mailisa)