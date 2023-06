Cầm dao dàn hàng ngang, đập phá xe khách

Đăk LăkSau cuộc nhậu, Y Khôi Niê rủ ba thanh niên cầm hung khí ra quốc lộ 14 dàn hàng ngang, chặn ôtô khách để đập phá "cho vui" lúc 1h sáng.

Ngày 2/6, Y Khôi và ba người (21 -24 tuổi) bị Công an huyện Krông Buk bắt để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Y Khôi Niê (áo đen) cùng ba đồng phạm lúc bị bắt. Ảnh: Công an huyện Krông Buk

Theo cảnh sát, rạng sáng 1/6, sau cuộc nhậu kéo dài 18 tiếng, Y Khôi rủ ba người bạn cầm dao, gậy ra quốc lộ 14 (đoạn qua xã Cư Né, huyện Krông Buk) chặn xe, đập phá.

Họ dàn hàng ngang đón đầu 3 ôtô nhưng hai xe "đi thoát", riêng xe giường nằm chở 40 hành khách chạy hướng Gia Lai đi Buôn Ma Thuột bị Y Khôi bị chặn lại, đập vỡ kính và đèn.

Chiếc xe sau khi bị đập phá.

Khi tài xế và một số hành khách dùng bình cứu hỏa xịt chống trả, nhóm này vứt hung khí, bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai do say rượu, không kiểm soát được hành vi, chặn xe đập phá để "thỏa thú vui".

Vô cớ chặn xe khách đập phá Camera ghi lại cảnh nhóm của Y Khôi Niê chặn xe khách đập phá. Video: Nhà xe cung cấp

Ngọc Oanh