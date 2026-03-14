Đàn guitar của Pink Floyd lập kỷ lục đấu giá cao nhất thế giới

Guitar "Black Strat" của David Gilmour nhóm Pink Floyd có giá 14,55 triệu USD (hơn 380 tỷ đồng), là cây đàn đắt nhất thế giới.

Theo People ngày 12/3, Christie’s chốt giá thành công món nhạc cụ cho một khách hàng sau 21 phút đấu giá trực tuyến. Với 14,55 triệu USD, con số này vượt qua mức giá sáu triệu USD mà cây guitar acoustic Martin D-18E của Kurt Cobain lập kỷ lục năm 2020.

Đàn của David Gilmour là một trong những món đồ sưu tầm thuộc về tỷ phú Mỹ Jim Irsay được Christie's chào bán từ ngày 3/3 đến 17/3. Năm 2019, ông mua Black Strat với giá gần bốn triệu USD cho bộ sưu tập cá nhân. Doanh nhân Irsay là người yêu âm nhạc, tích lũy nhiều hiện vật mang giá trị văn hóa đại chúng đến khi ông qua đời hồi năm ngoái ở tuổi 66.

Cận cảnh cây Black Strat của David Gilmour, phần thân có nhiều vết xước và lớp sơn bị bong tróc. Ảnh: Christie's

Theo hãng đấu giá, David Gilmour, hiện 80 tuổi, mua Black Strat - thuộc dòng Fender Stratocaster - tại một cửa hàng nhạc cụ nổi tiếng ở khu Midtown Manhattan, New York (Mỹ), năm 1970. Từ năm 1972 đến 1983, Gilmour đã dùng guitar này trong nhiều buổi thu âm, trên các sân khấu cùng ban nhạc Anh Pink Floyd.

Đó cũng là quãng thời gian nhóm phát hành nhiều bản album kinh điển như The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977), The Wall (1979) và The Final Cut (1983).

David Gilmour trong phòng thu đĩa nhạc "Wish You Were Here" tại EMI Studios ở London năm 1975. Ảnh: Jill Furmanovsky

Sau giai đoạn này, David Gilmour cất Black Strat suốt 20 năm, chuyển sang dùng một cây Stratocaster khác. Năm 2014, ông sử dụng lại cây đàn thời trẻ để thu âm album cuối cùng của nhóm - The Endless River.

Dù món nhạc cụ đã theo David Gilmour nhiều năm, nghệ sĩ chỉ xem nó như một công cụ làm việc. Trò chuyện với Christies's, ca sĩ mô tả đàn "khá cũ kỹ và tồi tàn", được ông dùng để thử nghiệm nhiều sáng tác bao năm qua. Nhưng với người hâm mộ, Black Strat là một biểu tượng bởi nó từng chứng kiến sự phát triển như vũ bão của một trong những ban nhạc rock vĩ đại nhất.

Nghệ sĩ dùng cây Black Strat trên sân khấu "Live At Abbey Road" năm 2006. Ảnh: Polly Samson

Pink Floyd là ban nhạc rock huyền thoại của Anh, thành lập năm 1965. Các thành viên chính bao gồm Syd Barrett (guitar chính, hát), Roger Waters (bass, hát), Nick Mason (trống) và Richard Wright (keyboard, hát). Khi Syd Barrett rời nhóm vào năm 1968 do vấn đề sức khỏe, David Gilmour (guitar, hát) gia nhập thay thế. Sau này, Roger Waters và Richard Wright cũng tách khỏi ban.

Nhóm theo đuổi phong cách progressive rock, bán được hơn 250 triệu bản thu tính đến năm 2013. Pink Floyd được xem như một trong những nghệ sĩ âm nhạc có ảnh hưởng lớn. Suốt sự nghiệp, ban nhạc nhận nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải Grammy hạng mục "Trình diễn nhạc cụ rock xuất sắc", được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll.

Phương Thảo (theo People)