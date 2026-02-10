Dân dựng cây nêu, kết đèn nháy trên quốc lộ

Thanh HóaHàng nghìn cây tre, luồng được kết dàn nháy, treo đèn lồng rồi dựng hai bên phố, ven quốc lộ, làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Khoảng một tuần nay, người dân ở nhiều khu dân cư tại xã Cẩm Thủy như Quang Trung, Đại Quang, Nghĩa Dũng... góp tiền mua tre tươi về dựng cây nêu đón Tết. Những thân tre cao tầm 8-10 m, được người dân kết dàn nháy dọc thân cây, treo đèn lồng trên ngọn rồi đấu điện trước khi đem dựng trước sảnh nhà. Các cây tre được dựng đối xứng hoặc so le nhau với khoảng cách 15-20 m, góc nghiêng 50-65 độ, ngả về phía lòng đường tạo thành hình vòng cung.

Người dân dân dựng cây nêu, kết đèn nháy ngợp đường phố Hàng cây nêu dựng kéo dài 2-3 km ở các tuyến phố lớn tại xã Cẩm Thủy. Video: Lê Hoàng

Cây nêu được cố định phần gốc, phía trên gia cố bằng các sợi dù, dây thép buộc vào mái nhà, cột điện, thân cây hoặc gá vào đường điện ngang qua... Về đêm khi được cắm điện lưới, các tuyến phố có dựng cây nêu trang trí sáng rực một vùng, thu hút người qua lại vì trông khá bắt mắt.

Tại xã Cẩm Thủy, có những tuyến đường trung tâm được dựng cây nêu san sát, kéo dài 2-3 km. Nhiều hộ dân ở phố Đại Quang còn trang trí cây nêu dọc hai bên quốc lộ 217, hướng đi xã Bá Thước.

Khu phố trung tâm xã Cẩm Thủy rực rỡ về đêm với hàng cây nêu dựng san sát nhau. Ảnh: Lê Hoàng

Tục dựng cây nêu tại Cẩm Thủy hình thành từ vài năm trước, nhưng quy mô nhỏ lẻ, năm nay trở thành trào lưu, thu hút hàng trăm hộ tham gia. Không chỉ tại Cẩm Thủy, tại nhiều vùng quê khác ở Thanh Hóa như Ngọc Lặc, Thiệu Hóa, Bỉm Sơn..., người dân cũng dựng cây nêu tràn lan trên đường phố, quốc lộ.

Người dân cho rằng cây nêu góp phần trang hoàng đường phố chuẩn bị vui xuân đón Tết Nguyên đán. Song nhiều tài xế phàn nàn ánh sáng nhấp nháy, nhiều màu sắc từ các giàn đèn khiến họ lóa mắt, mất tập trung khi lái xe.

Ngoài ra, nhiều cây nêu được dựng tạm bợ, thiếu chắc chắn cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nếu bị gió xô đổ xuống lòng đường. Các vấn đề về rủi ro chập cháy, vi phạm hành lang an toàn giao thông... không thể kiểm soát.

Cây nêu kết chùm đèn nháy hình cờ đỏ sao vàng dựng ven quốc lộ 217 ở tổ dân phố Đại Quang, xã Cẩm Thủy. Ảnh: Lê Hoàng

Đại diện chính quyền các xã cho hay không có chủ trương khuyến khích người dân dựng cây nêu trên phố dịp Tết. Hoạt động này chủ yếu do các khu phố, tổ liên gia làm tự phát.

Thừa nhận việc dựng cây nêu tiềm ẩn một số rủi ro, ông Nguyễn Tiến Lực, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy, cho biết xã đã yêu cầu người dân ký cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối khi trang trí cây nêu trên phố. Cơ quan chức năng cũng nhắc nhở một số hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là trên quốc lộ 217.

Tại một ngã tư lớn giao với đường 217, cây nêu gắn đèn lồng và dàn nháy vươn ra lòng đường khiến lái xe gặp khó khăn khi quan sát đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Lê Hoàng

Theo quan niệm dân gian, dựng cây nêu nhằm xua đuổi tà ma trong thời gian ông Công ông Táo về trời báo cáo việc trong năm của gia đình. Ở nhiều địa phương, cây nêu thường được dựng từ ngày 23 tháng chạp và hạ vào mùng 7 tháng giêng.

Tuy nhiên, đã có một số vụ tai nạn xảy ra khi dựng cây nêu đón Tết. Hôm 1/2, vợ chồng ở xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An, trong lúc dựng cây nêu đã bị lưới điện 35kV phóng trúng khiến cả hai bị bỏng. Người vợ nguy kịch, có nguy cơ phải cắt cụt chi.

Lê Hoàng