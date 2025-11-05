Dàn dựng bị bắt cóc để trốn truy nã 13 năm

MỹĐể trốn tội, Anthony Lennon dàn dựng hiện trường bị bắt cóc và cướp của đẫm máu, rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng rồi biến mất suốt 13 năm.

Anthony Lennon, 44 tuổi, một trong 10 kẻ bị truy nã gắt gao nhất ở bang Oklahoma, bị bắt vào ngày 30/10 sau khi các điều tra viên phát hiện anh ta đang theo học tại Đại học Bang New York (SUNY) tại Canton dưới bí danh "Justin Phillips".

Anthony bị bắt và thẩm vấn dưới tên giả, nhưng dấu vân tay đã giúp xác định danh tính thực sự.

Anthony Lennon trong ảnh truy nã 13 năm trước và khi bị bắt hôm 30/10. Ảnh: Moore Police Department

Văn phòng Tổng chưởng lý bang Oklahoma cho biết, Anthony bị kết án lần đầu vào năm 2008 về tội tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em sau khi một người bạn sử dụng máy tính của anh ta phát hiện 50 gigabyte hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em.

Hồ sơ tòa án cho thấy Anthony nhận tội năm 2010 và bị tuyên 20 năm tù treo. Tháng 3/2012, anh ta lại bị buộc tội tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em với nhiều bằng chứng được tìm thấy tại nhà.

Tuy nhiên, khi cảnh sát đến bắt Anthony tại nhà nghỉ nơi anh ta làm việc, Anthony đã dàn dựng một hiện trường bắt cóc, cướp của đẫm máu và tinh vi, để lại bằng chứng giả ra vẻ như anh ta đã bị bắt cóc.

Cảnh sát thấy một vũng máu, chiếc giày và cúc áo của Anthony, những dấu giày dính máu, tiền trong ngăn kéo biến mất. Qua điều tra, nhà chức trách xác định vụ việc có dấu hiệu đáng ngờ, dù lượng máu lớn tại hiện trường là của Anthony.

Anthony đã rút toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng trước khi biến mất và trốn truy bắt trong 13 năm. Anh ta có được thẻ căn cước tiểu bang, giấy khai sinh và đăng ký vào trường SUNY Canton dưới cái tên "Justin Phillips". Anh ta cũng nhiều lần cố gắng xin hộ chiếu bằng tên khác.

Theo Cảnh sát Tư pháp Mỹ, Anthony đã có bằng thạc sĩ khoa học máy tính và đang theo học để lấy bằng tiến sĩ vào thời điểm biến mất.

Người phát ngôn của SUNY Canton cho biết Anthony đã bị đình chỉ và cấm vào trường một ngày sau khi bị bắt. Anh ta đăng ký vào chương trình khoa học kỹ thuật của trường vào mùa thu 2024, trở thành sinh viên toàn thời gian và sống ngoài khuôn viên trường.

Người phát ngôn cho biết: "Trường chỉ biết sinh viên này với cái tên Justin Phillips và không có hồ sơ nào của chúng tôi cho thấy anh ta có danh tính khác".

Anthony đang bị giam giữ tại New York, chờ dẫn độ về Oklahoma. Nhà chức trách cũng đang nỗ lực xác định xem anh ta có phạm thêm tội nào khác trong khi chạy trốn hay không.

Tuệ Anh (theo Fox, Nypost, NBC)