Dàn diễn viên 'Mùi ngò gai' sau 20 năm

Diễn viên Ngọc Trinh trong tạo hình nữ chính Vy của phim truyền hình gây sốt giữa thập niên 2000. Cô hóa thân thiếu nữ tỉnh lẻ có tuổi thơ bất hạnh, cha bỏ rơi khi mới chào đời còn mẹ mất sớm. Lên thành phố tìm cha, trải qua nhiều chật vật, cô được nhận vào làm trong một quán phở gia truyền. Với trí thông minh, đầu óc nhạy bén, Vy nỗ lực học hỏi để giữ gìn tô phở truyền thống.
Thời điểm đóng phim, Ngọc Trinh là tên tuổi tiềm năng của sân khấu kịch TP HCM. Sau khi tác phẩm phát sóng, cô được đông đảo công chúng quan tâm, nhiều đạo diễn săn đón. Cô tiếp tục đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai bé Ba trong vở Đời như ý), giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, vở 49 ngày yêu).
Trích đoạn Vy lên thành phố tìm cha, gặp phải nhóm cướp. Video: HTV
Sau thành công của Mùi ngò gai, Ngọc Trinh kết hôn với nhà sản xuất phim Kim Se Hyuk (Hàn Quốc) năm 2009, chia tay sau nhiều năm gắn bó. Nghệ sĩ duy trì công việc diễn kịch, đóng phim, bên cạnh đam mê giảng dạy ở Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Hôm 1/9, Ngọc Trinh đột ngột qua đời vì bệnh nặng ở tuổi 51. Trước khi mất, cô đang học thạc sĩ ngành sân khấu, dự định bảo vệ luận văn vào tháng 11.
Kim Hiền đóng vai Phương - cô gái hay đố kỵ, ganh ghét với Vy. Trước khi tham gia phim, cô nổi tiếng với Dốc tình, Hương phù sa. Với nét đẹp dịu dàng, ánh mắt giàu biểu cảm, cô tiếp tục thành công trong các phim Ngũ quái Sài Gòn, Tuổi yêu, Gia đình phép thuật. Diễn viên tỏa sáng trên màn ảnh rộng với Thiên mệnh anh hùng (2012) - phim cổ trang Victor Vũ đạo diễn.
Nhan sắc Kim Hiền ở tuổi 43. 10 năm qua, cô sang Mỹ định cư, rời xa màn ảnh. Mỗi ngày, cô tận hưởng niềm vui từ việc chăm con, làm nội trợ, livestream bán hàng, quay video cập nhật cuộc sống trên YouTube. Cô cho biết giữ vẻ ngoài trẻ trung, giàu năng lượng nhờ theo đuổi lối sống đơn giản, trân trọng những gì đang có.
Hòa Hiệp đóng Khanh - anh cùng cha khác mẹ với Vy, vẻ ngoài hiền lành, lãng tử. Vai diễn giúp anh bật lên như một trong những gương mặt sáng giá của làng truyền hình. Anh tiếp tục gây tiếng vang với Cổng mặt trời, Tham vọng, Gia đình phép thuật.
Trích đoạn của Hòa Hiệp - Ngọc Trinh trong Mùi ngò gai. Video: HTV
Đầu tháng 7, Hòa Hiệp công khai con trai - bé Louis - ở tuổi 43, sau thời gian làm cha đơn thân. Những năm gần đây, anh mở rộng sự nghiệp với nhiều vai trò, từ diễn viên đến MC. Ngoài đóng phim, anh hoạt động sân khấu, được yêu thích với series kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa ở Idecaf.
Nghệ sĩ Việt Anh vào vai ông Mạnh - cha nuôi của Vy, tính hà khắc, tham lam. Trước đó, diễn viên là tên tuổi gạo cội của sân khấu kịch lẫn màn ảnh miền Nam, ghi dấu qua nhiều vở như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng.
Ở tuổi 69, nghệ sĩ tìm thấy bình yên bên Chân Chân - bạn gái 9x kiêm quản lý của ông. Cô đồng hành ông trong cuộc sống, giúp quán xuyến lịch diễn, thay mặt diễn viên nhận lời mời từ các đơn vị làm phim. Việt Anh giữ nhiệt huyết làm nghề, đóng nhiều phim "trăm tỷ", chủ yếu là các tác phẩm do Trấn Thành - học trò ông đạo diễn, như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai.
Nghệ sĩ Thành Lộc đóng vai Hoàng - chủ tiệm phở, nơi nhận Vy vào làm việc khi cô mới lên thành phố. Nhân vật nhiều phen lao đao vì quán phở kinh doanh thất bại nhưng vẫn nỗ lực giữ hương vị xưa. Thành Lộc khi ấy là ngôi sao kịch nói với loạt vở "cháy" vé ở sân khấu Idecaf, đặc biệt là series kịch Ngày xửa ngày xưa.
Thành Lộc trong vở mới - Chuyến đò định mệnh ở sân khấu Thiên Đăng. Nhiều năm qua, sự nghiệp anh trải dài ở các lĩnh vực, từ kịch nói đến truyền hình, điện ảnh. Anh góp mặt trong nhiều phim chiếu rạp như Nụ hôn thần chết, Giải cứu thần chết, Tấm Cám, Ma da. Tháng 5/2023, sau 26 năm hợp tác, Thành Lộc rời Idecaf vì "không còn chung quan điểm". Sau đó, anh đồng thành lập sàn diễn Thiên Đăng, thu hút nhiều nghệ sĩ hợp tác.
Angela Phương Trinh đóng vai Vy thuở nhỏ, được yêu thích với lối diễn trong sáng, tự nhiên. Trước đó, cô nổi tiếng với vai Diệp - em gái Quý Ròm trong phim truyền hình Kính vạn hoa, chuyển thể từ truyện ăn khách của Nguyễn Nhật Ánh.
Angela Phương Trinh trong tập một Mùi ngò gai. Video: HTV
Sau đó, cô gây chú ý với các phim điện ảnh: Taxi, em tên gì?, Sứ mệnh trái tim, Vệ sỹ, tiểu thư và thằng khờ. Năm 2022, sau thời gian hạn chế hoạt động, cô dần trở lại công việc. Hiện Angela Phương Trinh chủ yếu xuất hiện ở các hoạt động thiền, yoga, ăn chay trường.
Tam Kỳ
Ảnh: CJ, Nhân vật cung cấp