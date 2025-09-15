Dàn diễn viên 'Mùi ngò gai' sau 20 năm

Diễn viên Ngọc Trinh trong tạo hình nữ chính Vy của phim truyền hình gây sốt giữa thập niên 2000. Cô hóa thân thiếu nữ tỉnh lẻ có tuổi thơ bất hạnh, cha bỏ rơi khi mới chào đời còn mẹ mất sớm. Lên thành phố tìm cha, trải qua nhiều chật vật, cô được nhận vào làm trong một quán phở gia truyền. Với trí thông minh, đầu óc nhạy bén, Vy nỗ lực học hỏi để giữ gìn tô phở truyền thống.



Thời điểm đóng phim, Ngọc Trinh là tên tuổi tiềm năng của sân khấu kịch TP HCM. Sau khi tác phẩm phát sóng, cô được đông đảo công chúng quan tâm, nhiều đạo diễn săn đón. Cô tiếp tục đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai bé Ba trong vở Đời như ý), giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, vở 49 ngày yêu).