Dàn diễn viên 'Kính vạn hoa' hội ngộ sau 20 năm

Bộ ba Hạnh, Quý Ròm, Tiểu Long của "Kính vạn hoa" chụp ảnh, ôn kỷ niệm sau 20 năm đóng tác phẩm truyền hình gây sốt một thời.

Ba diễn viên thực hiện bộ ảnh tái hiện kỷ niệm, nhân dịp bản điện ảnh (Võ Thanh Hòa đạo diễn) sắp ra mắt. Anh Đào - vai Hạnh, Ngọc Trai - vai Quý Ròm, Vũ Long - vai Tiểu Long mặc trang phục học sinh với bảng tên trường Tự Do của tác phẩm gốc. "Sau hơn 20 năm, chúng tôi mới có dịp họp lớp", Ngọc Trai cho biết.

Từ trái qua: Anh Đào, Vũ Long, Ngọc Trai gặp lại nhau trong màu áo học sinh. Ảnh: Đỗ Huyền

Dàn diễn viên xúc động khi gặp lại sau nhiều năm xa cách, mỗi người có hướng đi riêng trong sự nghiệp. Ngọc Trai nói thời gian qua, họ vẫn giữ liên lạc, cập nhật tình hình cuộc sống của nhau.

Ở tuổi 35, Ngọc Trai làm MC, tham gia một số vai nhỏ trong các phim điện ảnh lẫn truyền hình, có tổ ấm bên vợ và hai con. Anh Đào cho biết sau Kính vạn hoa, cô đóng thêm một số phim rồi ngưng diễn xuất, sang Singapore du học. Sau khi theo đuổi chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin tại Australia, cô định cư tại đây với công việc dạy học, bên cạnh phát triển kênh YouTube riêng về cuộc sống, các show quảng cáo. Vũ Long nói vài năm qua, anh giữ vai trò host của một kênh radio, làm MC cho các chương trình văn hóa - ẩm thực.

Phân cảnh Quý Ròm, Hạnh dạy học cho Tiểu Long trong "Kính vạn hoa" Phân cảnh Quý Ròm, Hạnh dạy học cho Tiểu Long trong "Kính vạn hoa". Video: HTV

Các diễn viên khắc ghi kỷ niệm những ngày đầu đóng phim. Ngọc Trai nói mối duyên đến tình cờ, lúc anh chơi bóng rổ và gặp đạo diễn Nguyễn Minh Chung. Ở buổi casting, anh lần đầu gặp Vũ Long, cả hai diễn thử theo theo kịch bản và được nhận. "Ngày ấy, chúng tôi vui lắm, không bận tâm tiền bạc, chỉ xem như cuộc dạo chơi. Nhìn lại, vai Quý Ròm vẫn là cột mốc quan trọng trong nghề diễn, đồng thời là vai chính duy nhất của tôi đến nay", anh nói.

Ở buổi hội ngộ, họ còn gặp ba diễn viên đóng bản điện ảnh - Hùng Anh (vai Quý Ròm), Nhật Linh (vai Tiểu Long), Phương Duyên (vai Hạnh). Theo đạo diễn Võ Thanh Hòa, dàn gương mặt cũ sẽ tham gia bản mới, chưa tiết lộ vai trò cụ thể. Anh Đào cho biết dù rời xa màn ảnh đã lâu, diễn viên nhận lời trở lại để tri ân tác phẩm giúp cô làm nên tên tuổi. "Kính vạn hoa luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim tôi", cô nói.

Từ trái qua: Nhật Linh (vai Tiểu Long), Hùng Anh (vai Quý Ròm), Phương Duyên (vai Hạnh). Phim dự kiến ra rạp cuối tháng 12. Ảnh: Đỗ Huyền

Thời gian qua, dự án điện ảnh Kính vạn hoa gây chú ý với đông đảo fan bản truyền hình và truyện gốc. Võ Thanh Hòa nói trong quá trình lên kịch bản, anh gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để hiểu hơn về tác phẩm. Nhà văn cho biết tôn trọng nhà làm phim nên không can thiệp vào ý tưởng cũng như quá trình quay. Võ Thanh Hòa nói cho biết thực hiện bộ phim trên tinh thần độc lập, mang hơi thở thời đại hơn so với bản cũ.

Kính vạn hoa là truyện dài nhiều tập được Nguyễn Nhật Ánh sáng tác thập niên 1990-2000. Bộ truyện gồm 54 tập truyện, xoay quanh những chuyện vui buồn trong giới học trò, những trò nghịch ngợm, bài học cuộc sống ý nghĩa. Truyện gồm ba nhân vật: Quý Ròm - thần đồng các môn Toán, Lý và Hóa của trường Tự Do, Tiểu Long - nam sinh huyền đai đệ nhị đẳng Taekwondo, tính hào hiệp, Hạnh - "bộ óc điện tử" của nhóm, ham đọc sách, tính dịu dàng, kiên nhẫn.

Nhạc phim "Kính vạn hoa" - ca khúc "Đón ánh mặt trời" Nhạc phim "Kính vạn hoa" - ca khúc "Đón ánh mặt trời". Video: HTV

Năm 2004, bản truyền hình do đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Đỗ Phú Hải chuyển thể lên sóng, tạo cơn sốt với khán giả nhiều thế hệ. Các diễn viên Ngọc Trai, Anh Đào, Vũ Long sau đó trở thành những gương mặt được yêu thích, nhiều đạo diễn săn đón.

Sách Nguyễn Nhật Ánh từng nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh. Năm 1994, phim Áo trắng sân trường được ra mắt, do Lê Dân đạo diễn, dựa trên truyệnNữ sinh.Phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh do Victor Vũ đạo diễn, ra rạp vào năm 2015. Tác phẩm Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh cũng được đạo diễn này chuyển thể lên màn ảnh cuối năm 2019, đạt doanh thu 180 tỷ đồng. Ngày xưa có một chuyện tình - do đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh thực hiện - dự kiến ra mắt tháng 11 năm nay.

Mai Nhật