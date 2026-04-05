Dàn diễn viên 'Hoa cỏ may' sau 25 năm

Dịp kỷ niệm 25 năm tác phẩm phát sóng, đông đảo khán giả ôn kỷ niệm về bộ phim, chia sẻ các trích đoạn tiêu biểu. Phim do đạo diễn Lưu Trọng Ninh thực hiện năm 2001, được chia thành hai phần. Phần đầu là thời niên thiếu của bảy người bạn đến từ những miền quê khác nhau. Mỗi người một hoàn cảnh, họ cùng lập nhóm với tên gọi "Hà Nội tụ nghĩa". Phần hai xoay quanh giai đoạn trưởng thành, khai thác biến cố cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc của từng nhân vật.
Vi Cầm vào vai nữ chính - Na, cô gái xinh đẹp, hiền hòa. Dù được nhiều người theo đuổi, Na chỉ thích Hùng - chàng trai sống nghĩa khí. Khi đó, Vi Cầm là sinh viên khoa Violin của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Dù là tay ngang, cô chiếm thiện cảm người xem với nét đẹp trong sáng, diễn xuất tự nhiên.
Vi Cầm diễn xuất cùng Hồ Ngọc Hà trong Hoa cỏ may. Video: VFC
Sau tác phẩm, cô tiếp tục tham gia phim Đất và người, Chuyện phố phường, Chiếc thẻ sim, Hắn là tôi, Mùa hè rớt, Nhà có nhiều cửa sổ, tuy nhiên không vượt được cái bóng của Hoa cỏ may. Một trong những phim cuối Vi Cầm tham gia là Ông tơ hai phẩy (2012), đóng cặp cùng nghệ sĩ Trung Hiếu. Cô dần chuyển qua làm nhân viên văn phòng, chăm sóc các con, giữ kín về đời tư.
Hồ Ngọc Hà đóng vai Hương - cô gái dòng máu lai Mỹ, bạn thân của Na. Khi được chọn vào vai, cô mới 16 tuổi, đang học năm thứ hai khoa Piano, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau bộ phim, cô chuyển sang lĩnh vực người mẫu rồi vào Nam lập nghiệp. Năm 2005, cô thử sức thêm với điện ảnh qua hai phim 39 độ yêu, Chiến dịch trái tim bên phải, sau đó tập trung vào ca hát.
Hồ Ngọc Hà nói về kỷ niệm đóng phim Hoa cỏ may cuối tháng 3, trong chương trình Cuộc hẹn với tháng 3. Video: VTV
Ở tuổi 42, ca sĩ có cuộc sống bình yên bên diễn viên Kim Lý. Họ hẹn hò nhờ cơ duyên đóng chung MV Cả một trời thương nhớ (Nguyễn Minh Cường) năm 2017. Sau ba năm yêu, cả hai đăng ký kết hôn, đón cặp song sinh Lisa và Leon. Ca sĩ nói gần chín năm gắn bó, họ hiếm khi gặp mâu thuẫn nhờ thấu hiểu tính cách của nhau. Hồ Ngọc Hà tiếp tục duy trì sức hút với nhiều bản hit, làm giám khảo truyền hình thực tế, biểu diễn ở các sự kiện lớn, chung kết hoa hậu.
Ngọc Quỳnh đóng vai Tiến - chàng trai thư sinh, có phần nhút nhát. Anh được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời casting phim Hoa cỏ may khi đang học năm nhất Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Diễn viên vượt qua hàng chục người khác để được chọn đóng Tiến nhờ ngoại hình tương đồng với nhân vật.
Ngọc Quỳnh ở buổi ra mắt phim điện ảnh Nhà mình đi thôi, hồi tháng 2 tại TP HCM. Sau Hoa cỏ may, anh tiếp tục đạt thành công trong kịch nói lẫn truyền hình, từng giành huy chương vàng sân khấu thủ đô - vở Ngôi nhà trong thành phố năm 2018, giải Cánh Diều Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc - phim Hoa hồng trên ngực trái năm 2019. Trải qua hai lần đổ vỡ trong hôn nhân, hiện anh dành thời gian bù đắp cho ba người con, đồng thời tập trung cho sự nghiệp.
Hải Anh đóng vai Thái - chàng trai hiền lành, giỏi giang. Thất lạc gia đình từ nhỏ, nhân vật chật vật suốt nhiều năm, sau đó trở thành một chủ thầu xây dựng. Được nhiều cô gái thầm thương - trong đó có Hương, ánh mắt anh chỉ hướng về Na. Thời điểm tham gia phim, Hải Anh là người mẫu nổi tiếng của sàn catwalk phía Bắc với chiều cao 1,83 m, khuôn mặt nam tính.
Diễn viên được khen về phong độ ngoại hình sau 25 năm. Ở tuổi 47, anh tiếp tục giữ đam mê diễn xuất, góp mặt trong các phim Đảo chắn sóng, Gió thổi qua rừng, Trò đùa số phận,Cầu vồng tình yêu, Hoa cỏ may phần ba, Quỳnh búp bê, Ngoài phim ảnh, Hải Anh còn kinh doanh thời trang, sản xuất phim và các chương trình nghệ thuật. Anh có gia đình êm ấm bên người vợ từng là hoa khôi trường Chu Văn An (Hà Nội), kém anh một tuổi.
Nhạc phim Hoa cỏ may do Hằng Nga hát. Video: YouTube Brian H
Khánh Ly vào vai Thủy - tiểu thư nhà giàu, cá tính có phần ngang tàng, sống hết lòng vì bạn bè. Diễn viên - khi đó là người mẫu - ban đầu chỉ "casting cho vui" cùng Hải Anh. Cô được đạo diễn chọn đóng vai Thủy bởi vẻ đẹp điện ảnh, có nét tương đồng với minh tinh Julia Roberts. Cô tiếp tục tham gia một số tác phẩm như Nắng chiều, Ngày hè sôi động, Cảnh sát hình sự, rồi dừng lại.
Khánh Ly sau hơn hai thập niên. Từng gặp biến cố chồng qua đời, cựu diễn viên vượt qua nỗi đau để nuôi con, phát triển công việc ở mảng kinh doanh. Dù không còn đóng phim, cô giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều bạn diễn một thời, trong đó có Hải Anh.
Quyết Thắng đóng vai Hùng, thanh niên từ miền Nam ra Bắc, sống lang bạt từ nhỏ vì không cha mẹ. Lớn lên, Hùng được nhiều cô gái yêu thích bởi vẻ ngoài hào hoa, tính nghĩa hiệp. Sau này, Hùng tìm cách trả thù những kẻ xấu đã hại anh, từ đó vướng vòng lao lý. Sau Hoa cỏ may, Quyết Thắng tiếp tục gây tiếng vang khi tham gia Những ngọn nến trong đêm, đóng cặp với Mai Thu Huyền - vai Trúc.
Từ trái qua: Quyết Thắng, Mai Thu Huyền, Bá Anh, Anh Tuấn - dàn diễn viên Những ngọn nến trong đêm - hội ngộ năm 2019. Một thời gian dài, anh ít đóng phim, chỉ nhận dự án Hoa cỏ may phần ba. Anh tập trung cho kinh doanh, cùng vợ chăm sóc hai con gái.
Tam Kỳ
