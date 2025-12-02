Dàn diễn viên đa thế hệ trong 'Phòng trọ ma bầu'

Những cái tên gạo cội như Lý Hùng, NSƯT Kim Tuyến và Quỳnh Lam cùng lớp diễn viên trẻ đã mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười trong bộ phim về ngôi nhà trọ "ma ám".

Phòng trọ ma bầu là bộ phim kinh dị kết hợp hài của đạo diễn Ngụy Minh Khang, ra rạp cuối tháng 11. Phim kể về hai người bạn thân thuê phải một căn phòng trọ cũ, nơi liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ bí. Trong hành trình tìm hiểu, họ đối mặt với hồn ma của một người phụ nữ mang thai - "ma bầu". Ẩn sau nỗi ám ảnh rùng rợn là bi kịch và tình yêu mẫu tử thiêng liêng, nơi sự hy sinh của người mẹ trở thành sợi dây kết nối những thế hệ.

"Phòng trọ ma bầu" xoay quanh khu trọ với nhiều hiện tượng kỳ bí. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Điểm nhấn của bộ phim là dàn diễn viên đa thế hệ. Tài tử Lý Hùng - gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt những năm 90. Sau thời gian dài vắng bóng ở mảng điện ảnh, sự trở lại của Lý Hùng mang đến cảm giác hoài niệm nhưng cũng đầy tò mò cho khán giả. Song hành cùng anh là NSƯT Kim Tuyến và Quỳnh Lam. Trong lần trở lại màn ảnh rộng này, cả ba tạo nên mối quan hệ phức tạp và trở thành mắt xích quan trọng để hé lộ bí ẩn phía sau ngôi trọ "ma ám".

Tài tử Lý Hùng trong phim. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Trong khi đó, dàn diễn viên trẻ lại đem đến sự tươi mới hài hước cho khán giả, tiết chế bớt sự giật gân của phim. Hai diễn viên chính Huỳnh Phương và Nguyễn Anh Tú, trong vai đôi bạn thân "số nhọ" vì thuê trọ giá rẻ bị "ma bầu" quấy rối đã cho thấy sự tung hứng ăn ý bất ngờ. Khả năng gây hài duyên dáng, biểu cảm chân thật cùng phản ứng tự nhiên của cả hai khiến những phân đoạn vốn đầy yếu tố hù dọa bỗng trở thành những lát cắt giải trí thú vị, tạo nhịp điệu nhẹ nhàng xuyên suốt bộ phim. Không chỉ gây cười, hai diễn viên còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất. Những khoảnh khắc nhân vật đối diện nỗi sợ, bối rối trước các hiện tượng tâm linh hay bất lực khi phát hiện sự thật đằng sau căn phòng trọ đều được thể hiện đầy chân thật.

Bên cạnh đó, Phương Lan tiếp tục khẳng định màu sắc riêng của mình với lối diễn duyên dáng và giàu tiết tấu. Sự xuất hiện của cô tạo thêm "gia vị" cho nhịp phim khiến không khí phòng trọ trở nên gần gũi với khán giả trẻ - nhóm đối tượng chính của dòng phim giải trí hiện nay. Ngoài ra, các tuyến nhân vật khác như Cát Phượng, Vinh Râu cũng tô đậm thêm màu sắc hài hước cho Phòng trọ ma bầu.

Huỳnh Phương mang lại tiếng cười trong phim. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Theo đại diện nhà sản xuất, đằng sau câu chuyện hài hước với những tình huống "gặp ma" dở khóc dở cười là thông điệp về các vấn đề xã hội: vấn nạn phá thai ở giới trẻ, áp lực môn đăng hộ đối và những định kiến vẫn âm thầm chi phối đời sống gia đình Việt.

Hình tượng "ma bầu" vốn là yếu tố tạo nên sắc thái kinh dị của phim nhưng thực chất ẩn chứa nhiều tầng lớp cảm xúc bên trong. Hình ảnh của một người phụ nữ chịu nhiều tổn thương, mang trong mình bi kịch không thể giãi bày nhưng đến sau cùng vẫn lựa chọn bảo vệ đứa con bằng bản năng và sức mạnh thiêng liêng của tình mẫu tử. Khi sự thật dần được tiết lộ, nỗi sợ hãi ban đầu được thay thế bằng sự đồng cảm, để khán giả không chỉ giật mình bởi các cú hù mà còn nghẹn lại trước những oan khuất không thể nói thành lời.

Yên Chi