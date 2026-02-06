Dẫn đầu mảng xe hybrid, Toyota tăng quyền lợi cho người dùng

Toyota ở vị thế "ông trùm" sau 5 năm mở bán xe hybrid chính hãng, khi sở hữu dải sản phẩm đa dạng nhất, dẫn đầu doanh số thị trường trong nhiều năm.

Toyota ghi nhận những tín hiệu khởi sắc về doanh số tại thị trường Việt Nam khi kết thúc năm 2025, tiếp tục là thương hiệu nước ngoài bán chạy nhất mảng xe con, doanh số gần 72.000 chiếc, tăng trưởng 8,9% so với 2024.

Mảng xe hybrid của Toyota cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 57%, doanh số bán đạt 8.389 chiếc, với dải sản phẩm gồm 6 mẫu xe, 7 phiên bản trải dài nhiều phân khúc.

Các dòng xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025. Nguồn: VAMA

Hết năm 2025, Toyota Việt Nam đạt doanh số tích lũy 22.213 xe hybrid sau hơn 5 năm ra mắt, dẫn đầu trong số các hãng phân phối trên thị trường. Trong cơ cấu doanh số xe hybrid 2025 của Toyota Việt Nam, Innova Cross HEV là mẫu bán chạy nhất, doanh số 3.021 chiếc, trong khi Camry có tỷ lệ doanh số bản hybrid cao nhất, chiếm 64% tổng lượng bán ra. Trong top 5 xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam, Toyota góp mặt với 3 cái tên gồm: Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV và Camry HEV.

Từ khi bán dòng xe xăng lai điện chính hãng năm 2020, Toyota kiên định với quan điểm hybrid và nhiên liệu sinh học là giải pháp kịp thời, phù hợp cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, giúp giảm khí thải CO2 ngay lập tức, không thay đổi thói quen lái xe, không cần chờ đợi cơ sở hạ tầng như trạm sạc điện.

Từ vị thế độc tôn của Toyota hồi năm 2020 khi mở bán xe hybrid, thị trường Việt Nam hiện nay đã sôi động hơn với nhiều hãng góp mặt, dù doanh số chưa thể so sánh với hãng Nhật Bản. Nhưng cú hích được kỳ vọng diễn ra từ đầu năm nay, khi Nghị định 360/2025 của Chính phủ có hiệu lực, các mẫu hybrid tự sạc (HEV) có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% năng lượng tổng, sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt còn 70% so với xe thuần xăng cùng loại.

Yaris Cross HEV giảm giá bán, áp dụng từ 20/1. Ảnh: TMV

Toyota là hãng đi đầu khi sớm công bố mức giảm giá cho các dòng xe HEV. Cụ thể Yaris Cross HEV giảm 37 triệu, Corolla Cross HEV giảm 40 triệu, Camry HEV TOP giảm 70 triệu và Alphard HEV giảm 200 triệu đồng. Trước khi công bố giá bán mới, Toyota nâng mức bảo hành xe hybrid lên 10 năm hoặc 185.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, từ 1/1.

Theo đó, người dùng cần duy trì bảo dưỡng đúng khuyến nghị mỗi 6 tháng hoặc 5.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) tại hệ thống đại lý Toyota chính hãng trên toàn quốc. Mức bảo hành này hiện cao nhất thị trường xe phổ thông trong nước. Ngoài ra, chi phí pin là một trong những mối lo ngại của chủ xe hybrid, được hãng áp dụng chính sách đổi pin cũ lấy pin mới, mức giảm cao nhất đến 34% tùy mẫu xe.

Các chuyên gia cho rằng, chính sách trên sẽ tạo lực đẩy doanh số cho các mẫu hybrid trên thị trường nếu đáp ứng yêu cầu của Nghị định, bao gồm Toyota với vị thế là hãng có đa dạng xe hybrid ở nhiều phân khúc khác nhau.

"Thực tế Toyota là lão làng trong ngành xe hybrid ở quy mô toàn cầu, nên cả thương hiệu và sản phẩm đều dễ được người dùng Việt Nam đón nhận, ít gặp phải hoài nghi như các hãng khác", vị chuyên gia cho biết, thêm rằng Toyota có lợi thế khi sớm công bố giá bán mới, nâng mức bảo hành sản phẩm cao nhất, thay vì nhiều hãng còn đang chờ đợi.

Nền tảng công nghệ hybrid của Toyota

Tại Việt Nam, khái niệm xe hybrid hình thành nhờ Toyota, khi hãng lần đầu giới thiệu công nghệ này từ năm 2008, với chiếc Prius – xe hybrid thương mại đầu tiên trên thế giới. Những năm sau đó, Toyota Việt Nam kiên trì tổ chức các buổi gặp gỡ, hội thảo, motorshow... để giới thiệu công nghệ mới này, nhưng đến năm 2020 mới chính thức phân phối mẫu hybrid đầu tiên – Corolla Cross HEV.

Khác với loại xe thuần điện phụ thuộc hạ tầng trạm sạc, các dòng xe Toyota hybrid không thay đổi thói quen lái xe của người dùng, trong khi tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải đáng kể so với xe động cơ đốt trong truyền thống. Toàn bộ các dòng HEV của Toyota tại Việt Nam đều là cấu hình full hybrid, có thể linh hoạt vận hành thuần điện nhiều giai đoạn như: khởi hành, di chuyển tốc độ thấp, tốc độ đều đặn...

Corolla Cross HEV là mẫu hybrid chính hãng đầu tiên của Toyota Việt Nam. Ảnh: TMV

Nhờ bộ điều khiển, năng lượng từ động cơ đốt trong, động cơ điện được biến thiên liên tục và bổ trợ cho nhau, giúp xe tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Cùng với đó, bộ chia công suất làm nhiệm vụ phân bổ lực kéo từ môtơ điện và động cơ xăng tới bánh xe để đảm bảo hiệu suất. Khi di chuyển ở dải tốc độ thấp, chế độ EV Mode có thể kích hoạt thủ công khi dung lượng pin đầy, hoặc xe sẽ kích hoạt tự động, tùy theo dung lượng pin, phản ứng chân ga từ người lái... giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, cũng như khả năng vận hành, tăng tốc.

Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng của xe hybrid của Toyota cũng là một điểm cộng, gần như không khác biệt xe xăng truyền thống. Điểm duy nhất, chi tiết lọc gió làm mát hệ thống pin cần vệ sinh và thay thế định kỳ. Theo hãng, hệ thống pin HEV được nghiên cứu và chế tạo có độ bền tương đương tuổi thọ của xe.

Trong bối cảnh nhiều hãng tại thị trường Việt Nam giảm sút doanh số, Toyota thuộc số ít thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng dương, nhờ dải sản phẩm đa dạng bậc nhất, cùng chính sách bán hàng linh hoạt. Ngoài ý nghĩa doanh số, dòng xe hybrid cũng giúp hãng Nhật Bản khẳng định vị thế tiên phong công nghệ trên thị trường, giảm phát thải và hướng đến tương lai di chuyển xanh.

Quang Anh