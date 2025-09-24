Dân Đài Loan kể cảnh nước lũ ập tới như 'sóng thần'

Người dân đảo Đài Loan cho biết nước lũ ập tới dữ dội như sóng thần, gây ra cảnh tượng tan hoang giống bộ phim về thảm họa.

Chịu ảnh hưởng từ bão Ragasa, nước trong hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An ở thị trấn Vạn Dung, huyện Hoa Liên, miền đông đảo Đài Loan, tràn bờ và gây vỡ hồ vào chiều 23/9. Nước lũ kéo theo đất đá tràn xuống hạ lưu, cuốn phăng cây cầu bắc qua sông Mã Thái An và gây ngập lụt ở nhiều thị trấn, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cuốn trôi xe cộ.

Ước tính khoảng 15,4 triệu tấn nước đã xả ra, tạo nên hiện tượng được các nhà địa chất gọi là "cơn sóng thần từ trên núi". Hsieh Chien-tung, làm nghề đưa thư, cũng mô tả nước lũ ập tới như "cơn sóng thần". Hsieh cho biết anh đã kịp chạy lên tầng hai của bưu điện, nhưng khi trở về nhà, anh phát hiện xe của mình bị cuốn vào phòng khách.

"Giống như ngọn núi lửa đang phun trào, dòng nước lũ đem theo bùn đất ào ạt tràn vào tầng một nhà tôi", ông Hsu Cheng-hsiung, 55 tuổi, lãnh đạo khu phố của thị trấn Kuang Fu, nói.

Người dân dọn dẹp đống đổ nát sau vụ vỡ hồ chứa ở huyện Hoa Liên, đảo Đài Loan, ngày 24/9. Ảnh: AFP

Yen Shau, cư dân địa phương 31 tuổi, mô tả cảnh lũ tràn vào giống như trong phim về thảm họa. Yen kể lại khoảng một tiếng trước đó, nhiều người vẫn ở trong siêu thị và cửa hàng tạp hóa mua sắm.

"Chỉ trong vài phút, nước đã dâng lên đến nửa tầng một", Yen kể, thêm rằng anh mất ngủ vì lo sợ từ đêm 23/9 còn tới hôm nay phải dành thời gian để dọn dẹp bùn đất khỏi nhà.

Khoảnh khắc hồ chứa nước Đài Loan vỡ bờ Khoảnh khắc lũ từ hồ chứa Đài Loan cuốn phăng cầu. Video: CNA/EToday

Một chủ cửa hàng trái cây họ Tsai kể lại rằng bà đã nhanh chóng dọn đồ đạc sau khi có thông báo sơ tán, nhưng nước dâng lên chỉ trong vài giây và tràn vào cửa hàng.

"Thật kinh hoàng. Nước tràn vào cuốn trôi hết cả kệ trái cây và xe máy điện. Chúng tôi không kịp cứu bất cứ thứ gì", Tsai nói, thêm rằng gia đình bà chỉ kịp chạy lên tầng để trú ẩn.

Nhân viên tổ chức xã hội Kao Chen-han cho biết ban đầu anh nghe thấy tiếng nước ầm ầm và chỉ nghĩ đó là tiếng mưa. "Nhưng rất nhanh tôi biết có chuyện không ổn. Tôi chạy lên tầng ba và từ trên mái nhà, tôi chỉ thấy dòng nước chảy mạnh và xe cộ bị cuốn trôi", Kao nói.

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết 15 người tử vong do lũ, đồng thời điều chỉnh số người mất tích xuống còn 17 người, giảm mạnh so với con số 152 người được đưa ra trước đó.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, Focus Taiwan)