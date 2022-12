Dàn chuyên gia khởi nghiệp làm giám khảo Startup Việt 2022

Ông Ngô Mạnh Cường - Tổng giám đốc FPT Online sẽ là vị giám khảo cuối cùng của buổi chấm điểm Top 5. Gắn bó với FPT 15 năm, dày dạn kinh nghiệm kinh doanh, truyền thông, ông Cường là mảnh ghép cuối cùng, hoàn chỉnh đội ngũ giám khảo buổi pitching.

Starup Việt 2022 là sự kiện do báo VnExpress tổ chức, tìm kiếm những dự án khởi nghiệp tiềm năng. Năm nay, chương trình với chủ đề "Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation" sắp đi đến những chặng cuối cùng.

20 ứng viên có màn thể hiện xuất sắc sẽ bước vào Gala Startup Việt tại TP HCM, chiều 14/12. Top 5 vòng phỏng vấn (diễn ra cuối tháng 10) sẽ được xướng tên và tham gia pitching (trình bày ý tưởng trước nhà đầu tư) ngay tại sân khấu. Bảy vị giám khảo sẽ cùng nhau chọn ra ý tưởng xuất sắc.

Gala Startup Việt 2022 mở đăng ký miễn phí. Đại diện các doanh nghiệp, độc giả quan tâm có thể đăng ký tại đây. Cổng ghi danh sẽ đóng khi nhận đủ số lượng.