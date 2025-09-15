Đàn chó hoang 40 con khiến người dân thành phố ở Texas lo sợ

MỹĐàn chó hoang hàng chục con lang thang ở thành phố Godley khiến người dân lo ngại, trong khi giới chức "không thể làm gì nhiều".

Đàn chó hoang xuất hiện trên đường phố Godley, phía bắc Texas, vài tháng trước đang ngày càng tăng số lượng và trở nên hung dữ hơn, NBC News đưa tin ngày 14/9. Người dân cảnh báo những con vật này đã thông thạo đường phố, không chỉ lang thang cùng nhau vào ban đêm mà còn xuất hiện vào ban ngày. Đàn chó đã lên tới 40 con, gây lo ngại về an toàn.

"Chúng tôi đưa bọn trẻ ra khỏi xe và bắt đầu nghe thấy tiếng sủa, sau đó tôi thấy nhiều con chó lao về phía nhà. Vợ tôi vội vã đưa con gái vào trong, con trai tôi khóa cửa ôtô, còn tôi chạy vào nhà lấy súng", Bruce Moats, người dân địa phương, kể.

Chó hoang lang thang trên đường phố Godley, hạt Johnson, bang Texas. Ảnh: NBC News

Dù hy vọng sẽ không bao giờ phải nổ súng vào đàn chó, Moats cho biết anh sẵn sàng làm điều đó nếu cần thiết.

"Hiện chúng tôi phải đối mặt với những con chó hoang, rõ ràng bị bệnh, đói ăn, lang thang ngoài đường. Chúng sẽ đi kiếm ăn, và tôi không muốn con mình thành thức ăn cho chúng", anh nói.

Người dân Godley không rõ đàn chó đến từ đâu, nhưng giống Moats, nhiều người bày tỏ lo ngại an toàn do có nhiều con trong đàn trông ốm yếu, suy dinh dưỡng.

Rick Bailey, quan chức hạt Johnson, cho biết tình trạng bỏ rơi động vật đang ngày càng tăng trong khu vực, song tuyên bố hạt không có thẩm quyền pháp lý để bắt những con chó này.

Chó hoang xuất hiện vào ban đêm trên đường phố Godley, bang Texas. Ảnh: NBC News

Ngay cả khi bắt được đàn chó, các trại cứu hộ động vật trong hạt đều đã kín chỗ, không có chỗ nào để chứa chúng.

"Đây là mối lo ngại lớn. Nhưng tôi không có giải pháp, cũng không có câu trả lời ngoài việc trao đổi với các thành phố khác trong hạt để xem có thể làm gì nhằm giảm thiểu vấn đề này", ông nói.

Hội đồng Thành phố Godley đang xem xét đề xuất nhằm áp dụng khung phạt mới đối với những người bỏ rơi động vật.

Đức Trung (Theo NYP, NBC 5)