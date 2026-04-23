Đàn chim trong Sách đỏ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Hà TĩnhHàng trăm con cò nhạn - loài trong Sách đỏ Việt Nam - đến kiếm ăn tại các thửa ruộng ở phường Sông Trí, chính quyền khuyến cáo người dân không săn bắt.

Ngày 23/4, Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn cho biết đàn cò nhạn xuất hiện 10 ngày qua ở tổ dân phố Tây Trinh, phường Sông Trí (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh). Chúng thường đến các ruộng lúa bỏ hoang ở Khu Bắp vào sáng sớm và chiều muộn để kiếm ăn theo đàn, săn các loài ốc bươu vàng, côn trùng, sau vài tiếng lại bay đi.

Cò nhạn thường kiếm ăn theo đàn, xuất hiện 10 ngày qua tại phường Sông Trí. Ảnh: Hùng Lê

Loài chim dáng cao, chân dài, lông màu trắng và đen, ánh lục, thường bay theo nhóm lớn, chao lượn trên không trung. Nhiều người dân đã đến cánh đồng Khu Bắp, đứng cách vài trăm mét theo dõi đàn chim, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn cho biết đàn cò nhạn trên còn gọi là cò ốc, loài thuộc danh mục quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam. Sự xuất hiện của đàn cò với số lượng lớn cho thấy môi trường sinh thái địa phương đang phù hợp cho các loài chim hoang dã sinh sống.

Chính quyền phường Sông Trí phối hợp lực lượng kiểm lâm theo dõi, khuyến cáo người dân không xua đuổi, hạn chế tác động nhằm bảo vệ đàn chim và môi trường sinh thái.

Đàn cò nhạn tại cánh đồng Khu Bắp ở phường Sông Trí, ngày 22/4. Ảnh: Trang Tuấn

Cò nhạn (tên khoa học Anastomus oscitans) có sải cánh 0,6-1 m, nặng 1-1,5 kg. Loài này thường sống ở vùng ngập nước, bãi triều ven sông, ven biển; thức ăn chủ yếu là ốc, cua, ếch, nhái và côn trùng. Tại Việt Nam, chúng phân bố nhiều ở khu vực Tây Nam Bộ, ngoài ra xuất hiện tại một số địa phương khác khi điều kiện sinh cảnh phù hợp.

Đức Hùng