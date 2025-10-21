Dân Chicago phát còi cho nhau để cảnh báo về đặc vụ di trú

Chiến dịch truy quét nhập cư của Tổng thống Trump tại Chicago đã khiến người dân ở đây bắt đầu một hình thức phản đối mới là dùng tiếng còi.

Hàng loạt tổ chức ở Chicago đã gửi đi hàng nghìn còi nhựa đến người dân, để họ thổi còi cảnh báo khi có nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ở gần.

Tại những quầy trao đổi sách miễn phí ở các khu dân cư, người dân để sẵn một chồng còi. Tại vùng ngoại ô Oak Park, các bà mẹ mang theo còi khi đưa con đi luyện tập thể thao. Xung quanh khu phố Albany Park, các hàng quán cùng nhau tổ chức một bữa tiệc để tình nguyện viên phát còi cho cư dân kèm "sổ tay hướng dẫn".

Cuốn sổ nêu chỉ dẫn về hai cách thổi đơn giản: Tiếng còi ngắn để cảnh báo có nhân viên ICE xuất hiện trong khu vực. Tiếng còi dài để báo một vụ bắt sắp xảy ra.

Người dân Chicago gói còi kèm sổ hướng dẫn phát cho nhau. Ảnh: WSJ

"Không cần phải làm gì nhiều để trở thành một phần của phong trào này. Và đây là một hình thức kháng cự, dù nhiều người không thoải mái với cách gọi đó", Teresa Magana, chủ phòng trưng bày địa phương, nói. Gần đây, bà đã tổ chức phát còi tại phòng trưng bày, in áp phích và tờ rơi với khẩu hiệu "Cùng nhau có mặt. Hãy thổi còi thật to" rồi rải khắp thành phố.

Magana cho biết phong trào lan rộng một phần vì còi dễ dùng, có thể bỏ túi, giúp người dùng không cần đối mặt trực tiếp đối với các nhân viên ICE có vũ trang, giữa lúc nhiều người đang lo sợ người thân, gia đình có thể bị bắt bớ.

Pablo Mendoza, giám đốc 48 tuổi ở nam Chicago, đã ghé phòng trưng bày của bà Magana tuần trước để nhận còi cho một nhóm cư dân đang lên kế hoạch "tuần tra" khu phố. Một ngày trước đó, các đặc vụ ICE đã truy quét khu dân cư. Đụng độ bùng phát khi người dân bao vây xe của lực lượng, khiến họ bắn hơi cay.

Cuối tuần trước, hàng trăm người đã tụ tập tại quán bar Nighthawk, để gói khoảng 3.000 chiếc còi kèm sổ hướng dẫn. Công việc hoàn thành trong chưa đầy hai giờ.

Emily Hilleren, 41 tuổi, làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, đã mua 200 chiếc còi sau khi xem tin tức địa phương. Trong một lần đi bộ mua cà phê gần đây, cô đã thổi còi lần đầu tiên khi nghi ngờ có nhân viên ICE gần một trường học ở Albany Park. Cô còn chạy về lấy thêm còi để phát cho người dân quanh khu vực.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) chỉ trích phong trào thổi còi. "Những người kích động sẽ không thể cản trở hay làm chậm công tác hành pháp. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ người dân Mỹ. Các nhân viên ICE được huấn luyện chuyên nghiệp, không hề sợ tiếng ồn hay tiếng còi", Tricia McLaughlin, phát ngôn viên DHS, nói.

Đức Trung (Theo WSJ, Chicago Tribune)