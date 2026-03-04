Dàn cầu thủ ngoại khuấy đảo hội làng

Bắc NinhThay vì trai tráng địa phương, nhiều đội bóng tại giải hội làng Nội Đông vung tiền thuê dàn cầu thủ nước ngoài tranh cúp, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Chiều 2/3, hàng nghìn người dân đổ về sân vận động Đồng Quê, xã Bắc Lũng theo dõi trận chung kết giữa đội Nội Chùa FC và Hà Anh City. Khán giả đứng chật kín đường biên, nhiều người trèo tường, leo cây để có tầm nhìn trọn vẹn.

Sức hút của giải đấu khiến các cơ sở lưu trú quanh sân "cháy phòng". Trên các nền tảng trực tuyến, phiên phát trực tiếp trận đấu thu hút hơn 50.000 người xem.

Ông Dương Văn Ngọc, thành viên ban tổ chức, cho biết giải bóng đá làng Nội Đông có truyền thống hơn 20 năm. Mùa giải năm nay ghi nhận lượng khán giả tăng đột biến nhờ sự góp mặt của các cầu thủ nước ngoài. Có 10 trong số 15 đội tham dự (thuộc Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Nội) sở hữu ngoại binh đến từ Bờ Biển Ngà, Brazil, Nigeria... Đây là những cầu thủ đang tìm cơ hội thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Các cầu thủ Nội Chùa tập luyện chuẩn bị cho giải Hội làng Nội Đông. Ảnh: Nguyễn Văn Hải

Trong trận chung kết, đội chủ nhà Nội Chùa tung ra đội hình với 8 cầu thủ ngoại, trong khi đối thủ Hà Anh City cũng tăng cường thêm một ngoại binh để gia tăng sức mạnh. Ông Dương Quản, đại diện đội Nội Chùa, cho biết đã tuyển chọn 16 cầu thủ ngoại. Kinh phí thuê được huy động từ đóng góp tự nguyện của người dân trong thôn.

"Ngoại binh có lợi thế vượt trội về thể lực và sải chân, giúp duy trì sức bền khi lịch thi đấu lên tới hai trận một ngày", ông Quản nói. Để đảm bảo sự gắn kết, đội đã cho các cầu thủ tập luyện chung từ ba tháng trước. Đặc biệt, có ngoại binh đã thi đấu cho đội Nội Chùa 8 mùa hội làng, có thể giao tiếp tiếng Việt cơ bản để truyền đạt chiến thuật cho đồng đội.

Sự xuất hiện của dàn cầu thủ ngoại tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi ngay tại sân cỏ. Anh Nguyễn Văn Thành, 32 tuổi, người dân xã Bắc Lũng cảm nhận không khí rộn ràng không kém gì V-League. "Cầu thủ ngoại giúp trận đấu kịch tính và chuyên nghiệp hơn, đưa tiếng tăm của hội làng đi xa hơn", anh nói.

Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự nuối tiếc. Một số cho rằng việc lạm dụng ngoại binh có thể làm mất đi ý nghĩa cốt lõi của hội làng - nơi vốn là sân chơi để thanh niên địa phương giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Trước những phản hồi này, đại diện đội Nội Chùa khẳng định mục đích chính là quảng bá hình ảnh địa phương và mang đến cho bà con một giải bóng đá chất lượng cao hơn.

Khán giả chật kín Giải bóng đá hội làng đình chùa Nội Đông Bắc Giang, hôm 3/2. Ảnh: Nguyễn Văn Hải

Dưới góc nhìn của những cầu thủ ngoại, giải bóng đá hội làng không chỉ là nơi mưu sinh mà còn gắn kết tình cảm. Madaki Peter Simon Prince, 29 tuổi, người Nigeria, đội trưởng Nội Chùa, ấn tượng trước sự cuồng nhiệt của khán giả. "Người dân nơi đây rất thân thiện và hiếu khách. Họ luôn niềm nở khi gặp những người nước ngoài như tôi", cầu thủ mang áo số 17 nói.

Dù là giải làng, anh đánh giá cao tinh thần đồng đội, kỹ thuật và sức bền của các cầu thủ nội. Các "ông bầu" của làng đều hào phóng và am hiểu bóng đá. "Những trải nghiệm tuyệt vời này khiến tôi muốn được quay lại đây thi đấu thêm nhiều lần nữa", Simon Prince nói.

Dẫu vung tiền đầu tư dàn ngoại binh hùng hậu, trong trận chung kết, Nội Chùa FC vẫn chấp nhận vị trí á quân khi để thua Hà Anh City với tỷ số 1-2.

Dàn 'ngoại binh' khuấy đảo giải bóng đá hội làng Không khí sôi động của trận Chung kết giải hội làng Nội Đông, tối 2/3. Video: Nguyễn Văn Hải

Phạm Nga