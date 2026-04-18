Dàn cảnh, cướp lại xe đã bán

Hải PhòngSau khi bán xe máy cho một thiếu niên, Đoàn Chung Hiếu, 17 tuổi, rủ nhóm bạn dàn dựng màn rượt đuổi bằng kiếm để cướp lại chiếc xe này.

Ngày 17/4, Đoàn Chung Hiếu cùng 5 đồng phạm bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng bắt về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, Hiếu bán chiếc xe không giấy tờ cho anh Trần, 17 tuổi. Cho rằng người mua sẽ không dám trình báo công an, Hiếu lên kế hoạch cướp lại xe để tiếp tục sử dụng.

Ngày 12/4, tại một quán game, Hiếu tập hợp nhóm, phân công nhiệm vụ. Trong đó, Vũ Phương Phú (17 tuổi, ở phường Hải An) có nhiệm vụ rủ nạn nhân đi "lượn phố", báo vị trí cho cả nhóm, do quen biết từ trước.

Hiếu chuẩn bị hai chai thủy tinh để ném, Phùng Văn Hải (17 tuổi) chuẩn bị kiếm. Sau đó, Hiếu rủ thêm Lê Văn Bảo Nam tham gia.

Rạng sáng 13/4, theo kế hoạch, Phú chở Trần đến khu vực vòng xuyến Bùi Viện rồi bấm còi ra hiệu cho nhóm của Hiếu ập đến. Các thành viên truy đuổi qua nhiều tuyến phố như Lê Hồng Phong, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh.

Đến đường Hồ Sen, nhóm của Hiếu định vượt lên dùng kiếm chém Trần, còn Phú giả vờ bỏ chạy để lại xe, thì bị Tổ công tác HP22 Công an quận Lê Chân phát hiện. Tại hiện trường, cảnh sát khống chế Nam cùng một thanh kiếm dài khoảng một mét.

Sau khi chạy thoát, Hiếu tiếp tục chỉ đạo Phú thuyết phục nạn nhân bán gấp chiếc xe cho người lạ với giá 18 triệu đồng nhằm phi tang.

Ngày 14/4, cảnh sát hình sự bắt toàn bộ nhóm.

Lê Tân

* Tên nạn nhân đã thay đổi