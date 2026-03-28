Dàn cảnh bị bắt cóc để tăng lượng người theo dõi trên mạng xã hội

BrazilMonniky Fraga, bà mẹ nổi tiếng trên mạng xã hội, đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình để tăng lượng người theo dõi trên mạng xã hội, thậm chí chồng cô không hề hay biết.

Ngày 21/4/2025, người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội Monniky Fraga và chồng cô, Lucas, đã bị ba người đàn ông có vũ trang tiếp cận khi đang trở về nhà ở Igarassu, miền Bắc Brazil.

"Ba người đàn ông có vũ khí, và lúc đầu tôi nghĩ họ định lấy xe của tôi. Khi họ ra lệnh cho chúng tôi xuống xe và lên xe khác, tôi hiểu tình hình nghiêm trọng hơn nhiều", Monniky kể.

Monniky Fraga. Ảnh: NY Post

Qua một loạt bài đăng trên mạng xã hội, Monniky Fraga cho biết cô và chồng bị đưa đến một khu rừng bên bờ sông và gia đình bị ép trả tiền chuộc. Những người đàn ông có vũ trang liên tục dọa sẽ bắn nếu không làm theo. Nữ influencer lo sợ sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình mình nữa.

"Tôi chỉ nghĩ đến các con và tự nhủ sẽ cho mọi thứ chúng muốn. Khi rời khỏi đây, tôi sẽ quên hết mọi chuyện", Monniky kể lại.

Theo cô, những người này liên tục đe dọa bắn nhưng cô van xin tha thiết nên không có chuyện gì xảy ra.

Monniky và Lucas đã được thả ở một vùng nông thôn sau khi gia đình trả tiền chuộc theo yêu cầu của bọn bắt cóc. Chồng của cô sau đó đến đồn cảnh sát trình báo..

Cảnh sát đã điều tra thông qua Nhóm Đặc nhiệm (GOE) và lập tức nhận ra có điều bất thường. Hồ sơ điện thoại cho thấy Monniky đã giữ liên lạc với một trong những kẻ bị cáo buộc bắt cóc trước và sau vụ việc.

Phân tích bằng chứng cho thấy "vụ tống tiền bằng cách bắt cóc này không gì khác ngoài âm mưu giữa nạn nhân và một trong những kẻ gây án", theo lời một cảnh sát.

Chồng của Monniky dường như không hề tham gia vào vụ bắt cóc, và cuộc điều tra kết luận rằng ông ta là nạn nhân duy nhất. Không chỉ tin rằng tính mạng của mình và vợ đang gặp nguy hiểm, ông ta còn bị những kẻ có vũ trang đánh đập trong lúc bị bắt cóc.

Ngày 25/3, gần một năm sau vụ bắt cóc, Monniky bị bắt giữ vì với cáo buộc tống tiền, gian lận thủ tục và khai báo sai sự thật với cảnh sát. Cô sau đó được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Một trong ba đồng phạm bị cáo buộc của cô cũng đang bị giam giữ, một người khác đã chết năm ngoái, và người thứ ba vẫn đang bị cảnh sát truy tìm.

Hải Thư (Theo NYPost)