Dàn cảnh bắt cóc, cướp tài sản của chủ nợ

Đồng ThápĐỗ Văn Trên, 43 tuổi, bị cáo buộc thuê nhóm thanh thiếu niên dàn cảnh bắt cóc người đã cho mình vay 1,4 tỷ đồng nhưng sau đó chuyển sang cướp xe máy.

Ngày 25/11, Trên, Võ Tấn Lộc, Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn (16-23 tuổi) bị Công an xã Tháp Mười bắt về hành vi Cướp tài sản.

Hiện, Trên chưa khai động cơ bắt cóc chủ nợ.

Đỗ Văn Trên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Mỹ

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 10 Trên mượn của ông Thanh 1,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Đến hạn trả nhưng không có tiền, Trên nảy sinh ý định bắt cóc chủ nợ, giam tại một căn nhà thuê do anh ta sắp xếp.

Ngày 23/11, Trên giả vờ hẹn ông Thanh đến quán nhậu để trả tiền; đồng thời gọi Lộc, Tiền, Thiện, Thịnh và Tuấn thực hiện vụ bắt cóc. Kế hoạch thất bại, nhóm thanh thiếu niên chuyển sang cướp xe máy của ông Thanh rồi bỏ trốn.

Các nghi phạm bị bắt giữ sau một ngày gây án. Công an cũng thu giữ các tang vật như súng điện, kim tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, xe máy, ôtô sử dụng khi gây án cùng xe của bị hại.

Ngọc Tài - Thanh Mỹ