Dân Campuchia ngăn binh sĩ Thái Lan rải dây thép gai ở biên giới

Người dân và chính quyền làng Chok Chey, tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia, ngăn cản lực lượng Thái Lan đặt hàng rào thép gai ở biên giới.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết sự việc xảy ra vào chiều 25/8, khi binh sĩ Thái Lan tìm cách rải dây thép gai tại làng Chok Chey thuộc tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia, giáp biên giới với tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan.

"Quân đội Thái Lan đã phải rút lại dây thép gai sau khi vấp phải sự phản đối quyết liệt của dân làng và chính quyền địa phương", bà Maly nói.

Video do truyền thông Campuchia công bố cho thấy người dân tranh cãi với lính Thái Lan, đồng thời dùng các đoạn cây dài để ngăn cản nỗ lực rải dây thép gai.

Dân biên giới Campuchia ngăn binh sĩ Thái Lan rải dây thép gai Người dân Campuchia ngăn lính Thái Lan rải dây thép gai ở làng biên giới ngày 25/8. Video: Khmer Times

Giới chức Campuchia kêu gọi Thái Lan tuân thủ đầy đủ và nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn, đặc biệt là thỏa thuận đạt được trong cuộc họp đặc biệt ngày 22/8 của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) giữa Quân khu 5 Campuchia và Quân khu 1 Thái Lan. Trong cuộc họp, hai bên tái khẳng định cam kết không mở rộng tranh chấp lãnh thổ và tránh mọi hành động có thể gia tăng căng thẳng.

Campuchia nhấn mạnh mọi tranh chấp liên quan đến vấn đề biên giới phải được giải quyết thông qua Ủy ban Biên giới Chung (JBC) của hai nước.

Phát ngôn viên lục quân Thái Lan Winthai Suwaree cùng ngày cáo buộc Campuchia đang "lợi dụng dân thường". Ông cho rằng khu đất nói trên thuộc lãnh thổ Thái Lan và quá trình rải dây thép gai không phải để phân định biên giới, mà nhằm tăng cường an ninh.

Trung tướng Boonsin Padklang, tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, hôm 25/8 cho biết đã cho phép binh lính "đáp trả ngay lập tức nếu phát hiện" lực lượng Campuchia xâm phạm lãnh thổ. Quân đội Thái Lan trước đó thông báo phát hiện quân nhân Campuchia theo dõi hoạt động tuần tra của họ ở gần biên giới.

Quân khu 2 Thái Lan tuần trước cũng cáo buộc lực lượng Campuchia vượt qua biên giới, tiến vào tỉnh Surin để cài mìn chống bộ binh. Người phát ngôn chính phủ Campuchia Pen Bona tuyên bố các cáo buộc nhằm đổ lỗi cho Phnom Penh là "vô căn cứ".

Trung tướng Boonsin thêm rằng Campuchia đã đề nghị Thái Lan dỡ bỏ dây thép gai rải dọc một số khu vực tranh chấp ở biên giới. Tuy nhiên, Bangkok không chấp nhận, nói rằng những dây thép gai này được đặt dọc biên giới Thái Lan.

Giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát ở khu vực biên giới tranh chấp từ sáng 24/7. Đây là đợt giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng ở cả hai bên.

Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, lãnh đạo các quân khu Thái Lan và Campuchia thống nhất không triển khai thêm hay điều chuyển lực lượng dọc biên giới.

Huyền Lê (Theo Phnom Penh Post, Bangkok Post, The Nation)