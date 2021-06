CanadaMột thủy thủ hôm 29/5 ghi hình cá voi sát thủ liên tiếp lao tới vùng nước gần mẹ con cá voi lưng gù trên biển Salish ngoài khơi thành phố Nanaimo trên đảo Vancouver.

Đàn cá voi sát thủ tấn công mẹ con cá voi lưng gù Tương tác giữa cá voi sát thủ và cá voi lưng gù. Video: VIWW.

Các nhân chứng mô tả màn đối đầu kéo dài 30 phút là cuộc tấn công dữ dằn của 13 con cá voi sát thủ nhằm vào cá voi lưng gù non. Tuy nhiên, không có bằng chứng cá voi non đã chết, dù nó không nổi lên mặt nước sau vụ tấn công và không xuất hiện kể từ sau đó, theo công ty tổ chức ngắm cá voi đảo Vancouver (VIWW), đơn vị tham gia tìm kiếm cặp cá voi lưng gù.

Các chuyên gia về động vật biển có vú cũng không chắc liệu màn chạm trán hiếm gặp này có phải trận chiến chết người hay chỉ là hoạt động trên mặt nước giữa những con vật. Đôi khi, cá voi sát thủ thường có hành vi hung dữ đối với các động vật biển khác. Ví dụ, hồi tháng 2/2021, một đàn cá voi sát thủ ngoài khơi Australia hợp sức bao vây và dìm chết cá voi lưng gù non. Vào tháng 3, một con cá voi xanh bị 70 con cá voi sát thủ săn giết ngoài khơi Australia sau vài giờ.

Cuộc chạm trán gần đây với cá voi lưng gù có sự tham gia của cá voi sát thủ transient, vốn sống ở khu vực khác cá voi sát thủ resident, đến từ 3 nhóm T100, T123 và T46B, phân bố từ đông nam Alaska tới miền trung California, theo Mark Malleson, nhà sinh vật học hải dương ở Trung tâm nghiên cứu cá voi tại Washington.

Không giống cá voi sát thủ resident chủ yếu ăn cá hồi, cá voi sát thủ thường nhắm vào các động vật biển có vú khác và chim biển. Dù thuộc cùng loài, sự phân bố địa lý và chế độ ăn khác nhau có nghĩa chúng hiếm khi trộn lẫn và được phân loại như các phân loài riêng, theo Trung tâm nghiên cứu cá voi.

Số lượng cá voi lưng gù đang trên đà tăng lên ở biển Salish. Chúng mới trở lại khu vực gần đây sau thời gian dài vắng bóng do hoạt động đánh cá thương mại vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Số lượng cá voi sát thủ transient ghé thăm khu vực cũng tăng lên trong vài thập kỷ qua. Điều đó có nghĩa cá voi lưng gù và cá voi sát thủ cũng tương tác nhiều hơn.

Bất kỳ cuộc chạm trán nào giữa hai loài cũng dễ được ghi lại nhờ những công ty tổ chức ngắm cá voi như VIWW. Dù vậy, giới nghiên cứu gần như không biết tương tác chí mạng nào giữa cá voi sát thủ và cá voi lưng gù.

Theo Malleson, có khả năng đàn cá voi sát thủ đã giết cá voi non nếu có đủ thành viên để tách cá voi mẹ ra khỏi con non. Nhưng nếu tính mạng của con non thực sự gặp nguy hiểm, cá voi mẹ sẽ nỗ lực hơn nhiều để ngăn cản cá voi sát thủ, theo Andrew Trites, nhà nghiên cứu động vật biển có vú ở Đại học British Columbia.

Dù cá voi sát thủ thường lao lên mặt nước để làm con mồi choáng váng, trong trường hợp này những con cá voi sát thủ có thể chỉ đang đùa giỡn với cá voi non. Mẹ con cá voi lưng gù vắng bóng trong vùng từ sau đó. Tuy nhiên, không có báo cáo nào về cá voi sát thủ ăn xác cá voi lưng gù.

An Khang (Theo Live Science)