Đàn cá voi sát thủ nuôi cá voi hoa tiêu non

IcelandCá voi hoa tiêu non bơi cùng đàn cá voi sát thủ khiến các nhà nghiên cứu băn khoăn về nguyên nhân dẫn tới tương tác kỳ lạ này.

Cá voi hoa tiêu non bơi cùng một con cá voi sát thủ trong đàn. Ảnh: Icelandic Orcas

Các nhà khoa học đến từ chương trình nghiên cứu Icelandic Orcas phát hiện đàn cá voi sát thủ bơi cùng cá voi hoa tiêu non đầu tuần này ở ven bờ biển Iceland. Trước đó, tổ chức phi lợi nhuận Orca Guardians Iceland cũng quan sát hiện tượng tương tự vào mùa hè năm 2021. Theo nhóm nghiên cứu, điều này làm tăng thêm độ phức tạp khi nghiên cứu tương tác giữa cá voi sát thủ và cá voi hoa tiêu.

Trong trường hợp năm ngoái, con cá voi hoa tiêu non đơn độc bơi cùng đàn cá voi sát thủ ở ngoài khơi Tây Iceland. Nó quanh quẩn bên một con cá voi sát thủ cái rất quen thuộc với những chuyên gia của tổ chức Orca Guardians Iceland.

Orca Guardians Iceland không biết tại sao hiện tượng đó lặp lại. Đây là tương tác đặc biệt kỳ lạ bởi giới nghiên cứu từng quan sát hai loài đối đầu, trong đó cá voi hoa tiêu tích cực rượt đuổi đàn cá voi sát thủ ở tốc độ cao, buộc chúng phải nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Thực chất, cá voi sát thủ cũng thuộc họ cá heo. Chúng có tính xã hội cao, sử dụng định vị bằng sóng âm để liên lạc và săn mồi theo đàn. Chúng có chế độ ăn phong phú, từ cá, chim cánh cụt, chim biển, hải cẩu tới cá mập và cá voi. Quan hệ gia đình dường như đóng vai trò thiết yếu trong đời sống của cá voi sát thủ. Các đàn thường bao gồm nhiều con mẹ có họ hàng và con cháu của chúng. Cứ cách 3 - 10 năm, cá voi sát thủ cái sinh một con non và những thành viên còn lại trong đàn sẽ giúp trông coi con non.

Theo Steve Byrne, nhà sáng lập Hiệp hội cá voi sát thủ toàn cầu,đàn cá voi sát thủ có thể thương cảm cá voi non lạc mẹ và nhận nuôi nó. Cá voi hoa tiêu cũng theo chế độ mẫu hệ giống cá voi sát thủ. Đôi khi, con non bị tách khỏi đàn hoặc thậm chí bị bỏ rơi. Cá voi hoa tiêu non không thể tồn tại lâu một mình do phải đối mặt với cơn đói vì thiếu sữa mẹ và mối đe dọa từ động vật săn mồi.

"Cá voi sát thủ rất phát triển. Chúng hiểu và có lòng thương cảm đối với cá thể khó khăn. Một con cá voi hoa tiêu đơn độc giữa đại dương cần được chăm sóc để sống sót", Byrne nói.

An Khang (Theo Newsweek)