Đàn cá sấu trú ẩn 50 năm tại nhà máy điện hạt nhân

MỹCá sấu Trung Mỹ kéo đến cư trú và phát triển mạnh tại hệ thống kênh làm mát trải rộng 27 km2 của nhà máy điện hạt nhân Turkey Point.

Nhà máy điện hạt nhân Turkey Point, Nam Florida, nhìn từ trên cao. Ảnh: Felix Mizioznikov

Nhà máy điện hạt nhân Turkey Point được xây dựng vào những năm 1960 tại vùng đất ngập nước ở Nam Florida, Mỹ. Công trình có một hệ thống kênh làm mát phức tạp trải rộng 27 km2 giúp xả nhiệt từ các lò phản ứng hạt nhân. Suốt nhiều thập kỷ, nhiều con cá sấu trong vùng đã tận dụng hệ thống này để sống, sinh sản và phục hồi từ nguy cơ tuyệt chủng cục bộ, IFL Science hôm 7/2 đưa tin.

Cá sấu Trung Mỹ (Crocodylus acutus) lần đầu tiên được phát hiện tại Turkey Point vào năm 1976. Kể từ đó, công ty vận hành nhà máy Florida Power and Lights đã gắn thẻ theo dõi hơn 8.000 cá sấu con. Theo ước tính của công ty, vào mùa sinh sản năm 2022, hệ thống kênh đã ghi nhận kỷ lục 33 tổ cá sấu hình thành. Mùa này cũng ghi nhận số lượng cá sấu con được gắn thẻ và thả ra lớn thứ ba, tổng cộng 512 con.

Đây là tin vui với cá sấu Trung Mỹ, loài bò sát đang bị đe dọa đến từ Nam Florida và một số khu vực thuộc Trung Mỹ, Nam Mỹ, Caribbean. Chúng có thể dài tới 6 m, dù hiếm cá thể nào vượt 4,2 m ngoài tự nhiên. Chúng tương tự cá sấu mõm ngắn Mỹ (Alligator mississippiensis) nhưng có thể phân biệt bằng vảy sáng màu hơn và mõm hình tam giác hơn.

Cá sấu Trung Mỹ trông tương tự cá sấu mõm ngắn Mỹ, nhưng có vảy sáng màu hơn và mõm hình tam giác hơn. Ảnh: Petr Salinger

Cá sấu Trung Mỹ phát triển mạnh tại Turkey Point vì nhiều lý do như mực nước ổn định giúp giảm nguy cơ ngập tổ, ít bị con người quấy rầy và ít gặp nguy hiểm từ các loài động vật săn mồi khác. "Đây là nơi trú ẩn cho chúng. Nơi này khá an toàn. Chúng tôi có một trong những khu vực làm tổ tập trung nhất ở Florida và Mỹ", Mike Lloret, nhà sinh vật học làm việc cho Florida Power and Lights, giải thích.

Tuy nhiên, Turkey Point không phải là nơi cư trú hoàn hảo. Năm 2019, Cơ quan Cá và Động vật Hoang dã Mỹ phát hiện rằng chất lượng nước kém trong hệ thống kênh đang gây hại cho cá sấu và môi trường sống của chúng, dẫn đến một cảnh báo nghiêm khắc từ Trung tâm Đa dạng Sinh học. Một trong những mối lo ngại lớn là độ mặn của nước đột ngột tăng vào giữa những năm 2010, khiến cỏ biển và tảo suy giảm. Thay đổi này lan tỏa theo chuỗi thức ăn, khiến một số cá sấu chết đói và số lượng cá thể giảm.

Bất chấp những thách thức đó, cá sấu Trung Mỹ tại Turkey Point dường như vẫn phát triển tốt hơn so với những con sống ở nơi khác ngoài tự nhiên, phải đối mặt với nạn săn bắn, ô nhiễm và mất môi trường sống. "Cá sấu cái đến để làm tổ, con đực đến theo con cái, sau đó bất kỳ con non nào sinh ra sẽ tự phát triển ở đây. Chúng tôi có những khu vực làm tổ biệt lập hoàn hảo mà ngoài tự nhiên đang dần biến mất", Lloret chia sẻ.

Thu Thảo (Theo IFL Science)