Đàn cá heo xuất hiện ở biển Lâm Đồng

Đàn cá heo bơi quanh khu vực đảo Hòn Cau (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ), khiến nhiều du khách thích thú, ngày 12/10.

Gần 10h, khoảng 20 cá heo xuất hiện trên biển cách đảo Hòn Cau chừng một km. Đàn cá bơi lượn khiến nhiều người trên thuyền gần đó chụp ảnh, quay video chia sẻ lên mạng.

Đàn cá heo xuất hiện trên biển Lâm Đồng Cá heo bơi lượn trên biển Hòn Cau, sáng 12/10. Video: Yến Phi

Chị Lưu Thị Yến Phi, cán bộ khu bảo tồn Hòn Cau, cho biết mỗi năm đàn cá heo đều bơi tới đây 1-2 lần và thường vào đầu tháng 5, song năm nay về trễ hơn. Sự xuất hiện của cá heo cho thấy môi trường biển nơi đây sạch và có nguồn thức ăn dồi dào.

Cá heo là loài động vật có vú, thân dài từ 1,2-9,5 m, nặng từ 40 kg đến 10 tấn, thường sống thành đàn từ vài chục đến hàng trăm con ở các vùng biển nông. Đây là loài thân thiện với con người, có thể được huấn luyện diễn xiếc.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau rộng 12.500 ha, gồm đảo, vùng đệm và vùng phục hồi sinh thái. Riêng đảo Hòn Cau rộng 140 ha, cách đất liền 10 km. Nơi đây rùa biển thường lên đẻ trứng. Lực lượng bảo tồn cùng tình nguyện viên thường xuyên tuần tra trên đảo và vùng biển xung quanh để bảo vệ các loài quý hiếm.

Việt Quốc