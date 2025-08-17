Đàn cá hàng nghìn con leo thác nước ở Brazil

Những con cá chốt bông lũ lượt leo qua vách đá cao ở thác nước trên sông Aquidauana phía nam Brazil, nhiều khả năng để sinh sản ở thượng nguồn.

Video: Fish Biology

Các nhà nghiên cứu chia sẻ thước phim hàng nghìn con cá chốt bông (Rhyacoglanis paranensis) leo thác nước ở miền nam Brazil. Theo nghiên cứu công bố đầu tháng 8 trên tạp chí Fish Biology, đây là lần đầu tiên loài vật này được quan sát khi đang leo trèo với số lượng lớn như vậy.

Cảnh sát môi trường đến từ bang Mato Grosso do Sul trông thấy cá chốt bông leo vách đá trơn trượt cao 1 - 4 m phía sau thác nước trên sông Aquidauana vào tháng 11/2024 khi bắt đầu mùa mưa. Một tuần sau, các nhà khoa học Brazil tới nơi để ghi lại sự kiện. Họ quan sát thấy hành vi leo trèo của đàn cá phụ thuộc vào thời gian trong ngày. Trong những chiều nóng nực, cá chốt bông trú ẩn dưới các tảng đá ở khu vực râm mát. Chúng bắt đầu leo vào chập tối khi Mặt Trời đang lặn dần. Nhóm nghiên cứu cũng tìm hiểu cách chúng leo trèo. Cá chốt bông mở rộng các cặp vây, sử dụng chuyển động ở mặt bên và đuôi để đẩy cơ thể về phía trước. Các nhà khoa học cho rằng hoạt động này được hỗ trợ bởi cơ chế hút giúp chúng bám chặt vào bề mặt phẳng.

Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Liên bang Mato Grosso do Sul không biết chắc lý do đàn cá leo thác, nhưng họ nghi ngờ chúng di cư lên thượng nguồn để sinh sản. Họ nhận thấy đàn cá bao gồm cả con đực và con cái, hầu hết là cá thể trưởng thành. Việc leo trèo cũng bắt đầu vào đầu mùa mưa như các loài cá khác trên cùng dòng sông. Quan sát về hành vi của cá chốt bông rất hữu ích bởi giới nghiên cứu biết rất ít về loài cá da trơn màu đen và cam này.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần tìm hiểu sâu hơn để nắm rõ cơ chế leo trèo và mô hình di cư của cá chốt bông. Họ đề xuất tiến hành thêm nghiên cứu thực địa vào một số thời gian cụ thể trong năm, qua đó đánh giá và giảm thiểu những mối đe dọa đối với sự sinh tồn của cá chốt bông.

An Khang (Theo Phys.org)