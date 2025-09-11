Dan Brown ra tiểu thuyết mới

Sau tám năm vắng bóng, nhà văn Dan Brown trở lại với tác phẩm "The Secret of Secrets" xoay quanh vụ mất tích liên quan thần thoại ở Prague.

Tiểu thuyết phát hành ngày 9/9, đánh dấu sự trở lại của nhà văn 61 tuổi kể từ quyển Nguồn cội (2017). Tác phẩm tiếp tục kể về chuyến phiêu lưu giải mã bí ẩn lịch sử của giáo sư biểu tượng học Robert Langdon - nhân vật chính trong loạt truyện làm nên tên tuổi của Dan Brown. Trong nước, bản dịch tiếng Việt do Bách Việt Books xuất bản, dự kiến ra mắt độc giả vào 2026.

Nhà văn Dan Brown và tác phẩm mới. Ảnh: AP

The Secret of Secrets lấy bối cảnh chính tại Prague (Cộng hòa Czech), nơi Robert Langdon dự buổi thuyết giảng của người tình mới - tiến sĩ Katherine Solomon. Cô là nhà khoa học nghiên cứu tâm linh, tâm thức con người, chuẩn bị phát hành một quyển sách có nội dung đe dọa phá vỡ những niềm tin tồn tại hàng thế kỷ. Một vụ giết người xảy ra khiến Solomon mất tích cùng toàn bộ bản thảo, buộc Langdon lên đường tìm người yêu.

Cuộc tìm kiếm của giáo sư mở rộng ra London, New York. Suốt hành trình, Robert Langdon cảm thấy đang đối đầu một tổ chức bí ẩn hùng mạnh, bị một kẻ liên quan thần thoại cổ xưa nhất Prague truy đuổi. Theo trang web của Dan Brown, tác phẩm là cuộc đua kịch tính giữa hai thế giới - khoa học tương lai và huyền học huyền bí, nơi nhà ký hiệu học khám phá ra một sự thật có thể thay đổi nhận thức về trí tuệ con người.

Quảng cáo sách "The Secret of Secrets" của Dan Brown Trailer quảng bá "The Secret of Secrets". Video: Youtube/ Penguin Random House

Cùng ngày 9/9, Dan Brown có cuộc phỏng vấn với AP về quyển sách mới và hậu trường sáng tác. Theo tác giả, những người viết truyện giật gân (thriller) đều cần một kế hoạch ngay từ đầu, nắm chắc diễn biến nội dung.

"Chắc chắn những tác phẩm thuộc thể loại này đều phức tạp. Có một cách giúp tôi giữ mọi thứ mạch lạc là viết hàng ngày chỉ để câu chuyện trong đầu luôn tươi mới. Nếu tôi trải qua hai đêm không viết, các chi tiết sẽ bắt đầu bốc hơi. Tôi cũng có thứ giống như bảng đen ghi chú tình tiết giống các thám tử trong đồn cảnh sát. Tôi cũng có ảnh, sợi chỉ, giấy ghi chú, giấy dán trên tường nhà để giữ tất cả thống nhất", ông nói thêm.

Trailer "Mật mã Da Vinci" (2006) Trailer phim "Mật mã Da Vinci" (2006) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Dan Brown. Trong đó, nhân vật Robert Langdon do Tom Hanks thủ vai, vướng vào vụ án bí ẩn liên quan các bức tranh của danh họa Leonardo Da Vinci. Video: Sony Pictures Entertainment

Theo AP, bên cạnh cốt truyện gay cấn, các thành phố trong tiểu thuyết của Dan Brown đóng vai trò quan trọng. Khi phóng viên hỏi liệu ông có lập danh sách "cần chọn thành phố này làm bối cảnh cho một tác phẩm", tác giả thừa nhận có chọn vài nơi như thế nhưng không đề cập vì sợ mọi người đổ xô đến. Ông cho biết phần lớn là những nơi ít người tới như Prague.

"Tôi thích dùng địa điểm như một nhân vật. Tôi muốn đảm bảo bất kỳ cuốn sách nào cũng chỉ có thể đặt bối cảnh ở nơi đó mà thôi. Chẳng hạn như Biểu tượng thất truyền diễn ra ở Washington D.C., Mỹ, vì nó xoay quanh các biểu tượng của thủ đô", nhà văn nói.

Về việc chọn Prague cho tiểu thuyết mới, ông lý giải do nội dung xoay quanh ý thức của con người, còn thành phố này là "thủ phủ huyền bí" của châu Âu từ khi Hoàng đế Rudolf II (1552-1612) đưa các nhà huyền học, học giả và nhà giả kim đến đây. Ông giải thích thêm: "Với tư cách là một nhân vật, Prague là địa điểm hoàn hảo cho Robert Langdon. Nơi này đầy rẫy những lối đi bí mật, nhà thờ lớn, tu viện. Tất cả thứ đó chính là thế giới của Langdon".

Dan Brown sinh năm 1964 tại New Hampshire, Mỹ, là một trong những nhà văn nổi tiếng của series truyện hư cấu về giáo sư Robert Langdon. Tiểu thuyết của ông bán được hơn 250 triệu bản và được dịch ra 56 ngôn ngữ. Một số quyển nổi tiếng như Mật mã Da Vinci, Thiên thần và ác quỷ, Hỏa ngục chuyển thể thành phim điện ảnh, do tài tử Tom Hanks thủ vai chính. Biểu tượng thất truyền cũng lên màn ảnh thông qua dạng phim truyền hình năm 2021.

