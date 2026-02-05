Đàn bò trên ôtô lao xuống gây hỗn loạn cao tốc Phan Thiết

Lâm ĐồngÔtô bị bung cửa thùng hàng, đàn bò trên xe rơi xuống cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết tạo nên tình cảnh hỗn loạn, nhiều xe gặp nạn, hư hỏng.

Xe tải chở khoảng 10 con bò chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết theo hướng Nha Trang – Sài Gòn (xã sông Lũy, Bình Thuận cũ) tối 4/2 bất ngờ bung cửa sau. Đàn bò trên rơi xuống mặt đường, hoảng loạn bỏ chạy giữa làn xe đang di chuyển với tốc độ cao.

Sự việc khiến nhiều tài xế phải phanh gấp, đánh lái tránh né và tấp vào làn dừng khẩn cấp, giao thông qua khu vực rơi vào tình trạng lộn xộn. Hai ôtô phía sau tông trúng đàn bò, khiến hai con chết.

Một số ôtô va quệt, hư hỏng phần đầu và thân xe nhưng không thể dừng lại giữa đêm tối. Các tài xế và khách trên ôtô an toàn. Lực lượng chức năng sau đó đã đến xử lý hiện trường.

CSGT tuần tra cao tốc cho biết đàn bò nói trên được ôtô từ Ninh Thuận (Khánh Hoà) vào Đồng Nai. Sau khi phát hiện, tài xế đã dừng xe lại xử lý sự cố. Sáng nay, chủ xe vẫn chưa tìm thấy 6 con. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, nối Bình Thuận với các tỉnh Nam Trung Bộ, được đưa vào khai thác từ năm 2023. Tuyến đường giúp giảm tải cho quốc lộ 1, rút ngắn thời gian di chuyển, song thời gian qua thường xuyên xảy ra tai nạn do lưu lượng xe lớn.

Tư Huynh