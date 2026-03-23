Bốn con bò đi vào làn đường trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây gây gián đoạn giao thông, cảnh sát phải điều tiết để tránh gây tai nạn.

Nhiều tài xế bất ngờ thấy đàn bò chạy dọc cao tốc đoạn đang thi công mở rộng qua xã Nhơn Trạch vào trưa hôm qua. Một xe số phải chủ động đi chậm để tránh va chạm.

Phát hiện sự việc, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) và CSGT đã nhanh chóng đến hiện trường. Cảnh sát đã điều tiết từ xa để các xe chú ý tránh va chạm, một nhóm khác đã lùa đàn bò ra ngoài và đưa về trạm ở quốc lộ 51 để xử lý.

Đàn bò chạy trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Video: Người dân cung cấp

Sáng nay, lực lượng chức năng sau đó đã làm việc với chủ đàn bò và nhắc nhở không tái phạm. Người này nói cho biết do sơ suất trong lúc chăn thả đã để bò chạy lên đường.

Tình trạng gia súc xâm phạm đường giao thông từng xảy ra trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Hồi tháng 8/2023, một đàn bò từng chạy vào làn khẩn cấp khiến tài xế lo ngại. Hôm 5/2, đàn bò trên ôtô bị bung cửa đứng xuống đường ở cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến nhiều xe tông trúng, hư hỏng.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55,7 km, thông xe toàn tuyến vào năm 2015. Tuyến đường này đang thi công mở rộng dự án từ TPHCM đến Long Thành.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồ họa: Khánh Hoàng

