Dẫn bé gái 12 tuổi đi cướp ôtô

Long AnHuỳnh Phan Quốc Huy dẫn theo bé gái 12 tuổi, đặt ôtô 4 chỗ chở gần 300 km từ Cà Mau, đến đoạn đường vắng thì siết cổ tài xế cướp xe, điện thoại.

Ngày 19/12, Huy bị Công an tỉnh Long An bắt tạm giam về hành vi Cướp tài sản.

Ôtô tang vật vụ cướp được thu hồi. Ảnh: Lê Đức

Trước đó, khoảng 20h ngày 6/12, Huy cùng bé gái 12 tuổi từ TP Cà Mau thuê xe 4 chỗ chở về huyện Đức Hòa, Long An. Đến 2h sáng hôm sau, xe đến đoạn đường vắng tại khu công nghiệp Tân Đô (Đức Hòa Hạ, Đức Hòa) - cách nơi xuất phát gần 300 km, Huy bảo tài xế 35 tuổi dừng.

Theo điều tra, tài xế thấy đường vắng, khu vực này cũng không có nhà dân nên nghi ngờ, hỏi Huy thì được cho biết "sẽ đi bộ vào nhà người quen cách đó không xa". Tài xế báo tiền xe hết 2,2 triệu đồng, bất ngờ bị Huy chồm tới bóp cổ; bé gái cũng cầm gạch đánh liên tiếp vào đầu. Dù bị thương nhưng nạn nhân cắn vào tay Huy, cố vùng vẫy đạp cửa xe thoát ra ngoài kêu cứu. Huy lập tức lên ghế lái, chở bé gái quay về Cà Mau trốn.

Công an Long An phối hợp Công an tỉnh Cà Mau lần theo dấu vết, bắt giữ Huy sau hai ngày gây án, thu hồi ôtô cùng điện thoại trị giá 5 triệu đồng của nạn nhân. Bé gái 12 tuổi (thường trú tỉnh Đồng Tháp) là đồng phạm vụ cướp cũng được gia đình đưa đến cơ quan điều tra làm việc.

Nam tài xế cho biết mới mua ôtô trả góp giá hơn 400 triệu đồng khoảng 2 tháng nay.

Nam An