Dàn 'Anh trai' hát gây quỹ vì người vùng lũ

Dàn "Anh trai vượt ngàn chông gai' biểu diễn các tiết mục kêu gọi khán giả, nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ người vùng bão lũ.

Đêm nhạc Tôi là người Việt Nam diễn ra tối 30/10 tại TP HCM với sức chứa hơn 1.000 người. Dàn sao nam biểu diễn lại các tiết mục trong show truyền hình như Một vòng Việt Nam, Mẹ yêu con, Chiếc khăn piêu. Ngoài trình diễn theo nhóm, một số ca sĩ solo như Kay Trần với bản Gọi cháy máy, Tự Long trong bài Tình đất, Thanh Duy hát nhạc phẩm tự sáng tác Tình anh bán chiếu, Đăng Khôi biểu diễn Cô bé mùa đông. Khán giả reo hò, cổ vũ nồng nhiệt trong từng ca khúc.

Dàn ca sĩ hát "Chiếc khăn Piêu" Tiết mục "Chiếc khăn piêu". Video: Hoàng Dung

Sau khi hát Thu hoài cùng đồng nghiệp, Tiến Luật nói: "Tôi xúc động trước hình ảnh người dân miền Trung đang oằn mình trong lũ, muốn tham gia show góp sức vì bà con. Mỗi một hành động nhỏ bé lúc này đều có ý nghĩa, miễn là mọi người cùng có lòng".

Tại đêm nhạc, ban tổ chức đấu giá poster chương trình có chữ ký của các nghệ sĩ, thu được 780 triệu đồng gồm 180 triệu đồng của fan Kay Trần và 600 triệu đồng do các ca sĩ Jun Phạm, Bằng Kiều, Đăng Khôi, Kay Trần, BB Trần, Tăng Phúc, Neko Lê, Quốc Thiên, Duy Khánh góp thêm vào.

Đăng Khôi giao lưu với khán giả trong tiết mục "Cô bé mùa đông". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

MC Anh Tuấn cho biết con số ghi nhận được trong tài khoản khi kết thúc đêm nhạc gần 1,3 tỷ đồng. "Sau khi tổng kết toàn bộ doanh thu bán vé (trừ nghĩa vụ thuế và phí quản lý bán vé) lẫn các khoản ủng hộ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành chương trình, chúng tôi sẽ chuyển khoản đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", anh nói.

Nhiều sao Việt quyên góp tiền hướng đến dân miền Trung. Ca sĩ Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng. "Tôi xin được chia sẻ cùng bà con Huế đang hứng chịu lũ lụt, mong mọi người sớm bình ổn trở lại", cô nói.

Hoa hậu Hương Giang, Rhyder, S.T Sơn Thạch đều ủng hộ 100 triệu đồng qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương.

Một số đêm nhạc thiện nguyện sắp thực hiện như Tình nghệ sĩ vào ngày 30/10 do Đàm Vĩnh Hưng và chủ phòng trà Không Tên dàn dựng, quy tụ hơn hàng chục nghệ sĩ. Ca sĩ cũng đấu giá hai vật phẩm của anh để gây quỹ.

Ngoài việc không nhận thù lao, dàn ca sĩ cũng góp thêm tiền mặt cho đêm nhạc. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Khu vực Quảng Ngãi, Huế và Đà Nẵng đang chống chọi với lũ. Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam cho biết hôm nay lũ sông Hương tại Kim Long (Huế) là 3,89 m, trên báo động ba 0,39 m, giảm 1,04 m so với 20h hôm qua. Sông Bồ tại Phú Ốc là 4,48 m, dưới báo động ba 0,02 m, giảm 0,66 m. Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đà Nẵng) trên báo động ba 0,88 m, giảm 0,72. Sông Trà Khúc tại Quảng Ngãi dưới báo động ba 1,03 m, giảm 1,69 m so với tối qua.

Hoàng Dung