Dân Ấn Độ đổ xô mua điều hòa giữa nắng nóng

Nhu cầu mua điều hòa của người dân Ấn Độ tăng vọt khi nhiều khu vực ở nước này trải qua đợt nắng nóng chưa từng có trong nhiều năm.

Nhiệt độ ở thủ đô Delhi và bang phía tây Rajasthan, Ấn Độ, gần đây chạm ngưỡng 50 độ C, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Các nhà khoa học nói rằng mùa hè nắng nóng đã trở nên khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực phía bắc Ấn Độ như bang Punjab cũng ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C vào ngày 27/6.

Nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ và điện của người dân lên mức cao kỷ lục. B. Thiagarajan, giám đốc điều hành Blue Star, đơn vị chuyên sản xuất máy lọc không khí và thiết bị làm mát, cho biết ông chưa từng thấy doanh số bán điều hòa cao như vậy trong suốt 30 năm qua.

"Đó là cơn sốt điên cuồng, bất cứ loại điều hòa không khí nào cũng bán rất chạy", ông Thiagarajan nói.

Người đàn ông giao quạt cho khách ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 30/5. Ảnh: Reuters

Thiagarajan cho hay tổng doanh số bán điều hòa tăng 50% từ tháng 4 tới tháng 6, vượt xa con số dự kiến là khoảng 25-30%.

Ngoài ngành sản xuất điều hòa, nhiều doanh nghiệp khác cũng ghi nhận doanh thu cao vì nắng nóng. Dịch vụ giao hàng nhanh Swiggy Instamart cho biết lượng đơn đặt hàng kem và đồ uống lạnh tăng vọt.

Trang thương mại điện tử Ấn Độ Flipkart cho biết nhu cầu về các sản phẩm chống nắng trong khoảng thời gian từ tháng 2 tới tháng 5 đã tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, trong đó những sản phẩm như kem chống nắng dạng lăn rất phổ biến.

"Những đợt nắng nóng khiến tôi phải sử dụng kem chống nắng thường xuyên, khoảng 3-4 lần một ngày", S. Dinesh, 27 tuổi, nói.

Tuy nhiên, giám đốc công ty vận chuyển Emiza Ajay Rao cũng cảnh báo tình trạng nắng nóng gây ra nhiều thách thức hậu cần, khi một số nhân viên giao hàng đổ bệnh vì phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao.

"Mọi người thật sự không chịu nổi nhiệt độ ngoài trời", ông Rao nói.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)