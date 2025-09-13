Dàn âm thanh 'hầm hố' gần 23 tỷ đồng tại AV Show 2025

TP HCMHệ thống âm thanh với cặp loa IO Design Grand Reference thiết kế "khung xương" thu hút sự chú ý tại sự kiện âm thanh AV Show 2025.

Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn - AVShow lần thứ 24, diễn ra ngày 12-14/9, có quy mô lớn tương đương năm ngoái với 31 phòng và khu trưng bày triển lãm, quy tụ hàng chục nhà sản xuất, phân phối thiết bị âm thanh hifi, home theater, thương hiệu điện tử hi-tech trong và ngoài nước.

Khách tham quan có thể dự bốn buổi workshop chuyên ngành về âm thanh - một trong những điểm mới của sự kiện. Theo bà Đỗ Như Quỳnh, đại diện ban tổ chức, triển lãm năm nay đa dạng và sôi động hơn, là điểm sáng trong "bức tranh" thị trường audio trầm lắng thời gian qua.

Cặp loa phối ghép với hệ thống thiết kế phong cách "xuyên thấu" đến từ thương hiệu Aries Cerat, gồm bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh kỹ thuật số (DAC) Homerus, bộ tiền khuếch đại (preamp) Ianus Ageto, amplifiers Odysseas... Giá trị bộ dàn (chưa gồm dây dẫn) đạt 864.000 USD (22,8 tỷ đồng).

Hệ thống âm thanh tiền tỷ là "đặc sản" mỗi năm của AV Show và năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng trải dài phân khúc giá hơn, phổ biến nhất khoảng 1-3 tỷ đồng, trong khi các dàn trên 10 tỷ đồng ít hơn mọi năm. Thiên Hà Audio mang tới bản phối ghép gồm loa Harbeth 40.5 XD2 giá 650 triệu, preamp Goldmund Mimesis Excellence giá 1,2 tỷ, nguồn Goldmund Telos 2800 giá 6,9 tỷ, đầu phát nhạc số dCS Rossini Apex giá 1,1 tỷ, music server Aurender N50 giá 1,16 tỷ, hệ thống dây dẫn Nordost Odin 2, nâng tổng giá trị bộ dàn lên hơn 15 tỷ đồng.

So với năm ngoái, việc sử dụng dây dẫn giảm hơn, sử dụng nguồn nhạc không dây nhiều hơn. Dàn âm thanh từ nhà phân phối Đông Thành Hòa Phúc có giá 3,1 tỷ đồng, phối ghép gồm cặp loa Sonus Faber Sonetto VIII G2 giá 245 triệu đồng, ampli và CD Player từ McIntosh, streamer nhạc Linn Selekt DSM 2024.

Một hệ thống khác phối ghép cặp loa Bowers & Wikins 802 D4 một tỷ đồng, ampli Marantz Model 10 giá 400 triệu đồng, mâm than SME Model 15 MKII Diamond Series 685 triệu đồng, streamer nhạc Linn Selekt DSM 2024. Tổng giá trị dàn âm thanh hơn 6 tỷ đồng.

Bộ dàn thứ ba của Đông Thành Hòa Phúc tại AV Show 2025 có giá 9,3 tỷ đồng, bao gồm cặp loa Wilson Audio Watt/Puppy 1,2 tỷ đồng, CDPlayer Esoteric K-01 XD SE 700 triệu đồng, mâm than SME Model MKII Diamond Series 1,7 tỷ đồng, kim quang học DS Audio Master 3+ Equalizer 720 triệu đồng, streamer nhạc Esoteric N-05XD 345 triệu đồng. Hệ thống chưa gồm giá dây dẫn.

Bên cạnh các thương hiệu quốc tế, sự kiện có sự góp mặt của một số tên tuổi trong nước. Trong ảnh là dàn âm thanh từ ThivanLabs, gồm preamp Ultimate 300 Preamp 300B, loa kèn flagship MASTER 25, cùng TMS-9 Black Edition... với giá một tỷ đồng.

Năm nay, nhiều hãng âm thanh mang đến giải pháp nghe nhìn hiện đại hơn với chất lượng và giá bán cao hơn. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng giới thiệu một số phiên bản giới hạn, hiếm trên thế giới. Chẳng hạn, Phúc Giang (PGI) ra mắt Centennial Collection - bộ sưu tập kỷ niệm 100 năm Luxman, phiên bản giới hạn chỉ 100 bộ trên toàn cầu.

Ngoài ra, người dùng có thể tham quan, trải nghiệm các hệ thống chiếu phim tại AV Show 2025. Trong ảnh là setup phòng phim dùng thiết bị và giải pháp AIA Ascendo trị giá 6 tỷ đồng.

Tại sự kiện, người dùng cũng trải nghiệm các hệ thống âm thanh di động, tai nghe, máy nghe nhạc, mua sắm hàng giảm giá 20-50%, hát karaoke... cũng như tham gia workshop âm thanh. AVShow 2025 diễn ra trong ba ngày 12-14/9 tại khách sạn Prince Sài Gòn, phường Sài Gòn.

Bảo Lâm