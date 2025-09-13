Dàn âm thanh 'hầm hố' gần 23 tỷ đồng tại AV Show 2025

Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn - AVShow lần thứ 24, diễn ra ngày 12-14/9, có quy mô lớn tương đương năm ngoái với 31 phòng và khu trưng bày triển lãm, quy tụ hàng chục nhà sản xuất, phân phối thiết bị âm thanh hifi, home theater, thương hiệu điện tử hi-tech trong và ngoài nước.
Khách tham quan có thể dự bốn buổi workshop chuyên ngành về âm thanh - một trong những điểm mới của sự kiện. Theo bà Đỗ Như Quỳnh, đại diện ban tổ chức, triển lãm năm nay đa dạng và sôi động hơn, là điểm sáng trong "bức tranh" thị trường audio trầm lắng thời gian qua.
Bảo Lâm