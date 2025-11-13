Đầm xa xỉ của nhà mốt Singapore trên sàn diễn Hà Nội

Phong cách siêu thực thể hiện trên đầm làm từ hàng trăm chiếc găng tay len.

Frederick Lee là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng, được săn đón nhiều nhất của Singapore. Gần 30 năm sự nghiệp, Frederick vượt qua các ranh giới thời trang thông qua những thiết kế có tầm nhìn và việc sử dụng vật liệu phi truyền thống một cách sáng tạo. Những thiết kế tiên phong của ông thường được ví là cửa sổ soi vào tương lai.

Ông từng giành nhiều giải thưởng như: "Nhà thiết kế của năm" ở Singapore Fashion Awards 2004, "Nhà thiết kế trang phục xuất sắc" do Straits Times bình chọn, "Nhà thiết kế châu Á hàng đầu" 2009.