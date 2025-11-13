Đầm xa xỉ của nhà mốt Singapore trên sàn diễn Hà Nội

Ở show tối 12/11, người mẫu Huỳnh Tú Anh vào vai "Nữ hoàng bóng đêm" trong bộ đầm đuôi cá được tạo nên từ nhiều dải vải và khung thép uốn cong, đầu đội mũ lông vũ.
Show của Frederick Lee nằm trong số sự kiện được mong đợi ở tuần thời trang. Bộ sưu tập Haute Couture Nocturne Éternelle lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lãng mạn và thế giới bóng đêm. Trong thế giới này, mỗi loài sinh vật có vẻ đẹp riêng, dẫu mang hình hài gai góc, xù xì ra sao.
Những cánh hoa khổng lồ có thể "bung nở" từ cầu vai, eo, gợi liên tưởng đến các loài thực vật kỳ lạ trong khu rừng cổ tích, viễn tưởng.
Hoa và nơ là chi tiết chủ đạo, được thể hiện dưới nhiều phom dáng, kích cỡ. Có lúc, nơ lớn tạo thành váy mini, khi là điểm trang trí ở ngực.
Một số thiết kế mang cấu trúc phá cách với hình cầu, hình nón, được cố định bằng các khung siêu nhẹ bên trong.
Thiết kế đuôi cá bằng voan xuyên thấu gây ấn tượng với kỹ thuật đính kết tỉ mỉ theo đường sọc ngang, phối lụa taffeta.
Phong cách gothic thấm đẫm trên những chiếc váy có tỷ lệ quá khổ, đồ sộ hay những sáng tạo về hoa và động vật.
Lông vũ, satin, ren, voan, len, taffeta... đều được xử lý, khâu đính công phu.
Nhà thiết kế lăng xê thắt lưng quá khổ bằng cách sử dụng nó như một chiếc áo quây ngực.
Phong cách siêu thực thể hiện trên đầm làm từ hàng trăm chiếc găng tay len.
Frederick Lee là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng, được săn đón nhiều nhất của Singapore. Gần 30 năm sự nghiệp, Frederick vượt qua các ranh giới thời trang thông qua những thiết kế có tầm nhìn và việc sử dụng vật liệu phi truyền thống một cách sáng tạo. Những thiết kế tiên phong của ông thường được ví là cửa sổ soi vào tương lai.
Ông từng giành nhiều giải thưởng như: "Nhà thiết kế của năm" ở Singapore Fashion Awards 2004, "Nhà thiết kế trang phục xuất sắc" do Straits Times bình chọn, "Nhà thiết kế châu Á hàng đầu" 2009.
Ý Ly
Ảnh: Giang Huy