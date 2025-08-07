Thứ năm, 7/8/2025
Đâm vợ con rồi tự sát

TP HCMTrong lúc lời qua tiếng lại về chuyện tình cảm, người đàn ông dùng dao chém vợ, gây thương tích cho con gái rồi tự sát.

Chiều 7/8, người đàn ông 44 tuổi, quê An Giang cầm dao đến phòng trọ ở phường Bình Dương (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một cũ) để nói chuyện với vợ thì xảy ra mâu thuẫn.

Người chồng rút dao thủ sẵn trong người chém tới tấp khiến vợ gục xuống nền nhà. Cô con gái 20 tuổi chạy vào can ngăn cũng bị cha gây thương tích ở tay. Ông ta sau đó dùng dao tự sát.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân đưa cả 3 đi cấp cứu. Tuy nhiên, hai vợ chồng đã tử vong, con gái bị thương ở tay.

Lãnh đạo địa phương thăm hỏi gia đình nạn nhân sau vụ án mạng. Ảnh: Thái Hà

Theo lời kể người con, ba mẹ cô đã ly thân và hai mẹ con dọn ra ngoài ở.

