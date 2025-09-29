Đâm vợ 11 nhát khi thấy tin nhắn tình cảm với người khác

Hà NộiĐọc được tin nhắn vợ xưng hô tình cảm với đàn ông lạ, Nguyễn Văn Giang truy hỏi, dùng dao tấn công 11 nhát sau đó tự đâm 3 nhát vào bụng, song không chết.

Ngày 29/9, Nguyễn Văn Giang, 39 tuổi, trú xã Liên Minh, bị TAND Hà Nội tuyên 9 năm tù về tội Giết người.

Cáo trạng xác định, sáng sớm 28/12/2024, Giang ngủ dậy và thấy điện thoại của vợ có tin nhắn Zalo đến. Giang xem điện thoại và phát hiện vợ trò chuyện với một người đàn ông lạ, xưng với nhau là vợ chồng cùng nhiều tin nhắn tình cảm khác.

Bị cáo Nguyễn Văn Giang tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Giang lập tức cầm điện thoại, đi xe máy ra cửa hàng bán bánh mỳ của vợ cách nhà khoảng 100 m, yêu cầu đóng cửa hàng về nhà để nói chuyện làm rõ về những tin nhắn. Người phụ nữ không đồng ý, trả lời không có gì để nói vì vợ chồng hết tình cảm. Đôi bên cự cãi.

Giang bực tức dùng chân đạp đổ một số đồ đạc tại cửa hàng để dọa nhưng người vợ nhất quyết chối từ.

Thấy trên xe đẩy bán bánh mỳ có con dao cắt bánh mỳ, Giang nói "giờ cả hai cùng chết" rồi đâm 11 nhát vào vợ. Giang sau đó tự đâm 3 nhát và bụng.

Sau sự việc, người vợ được xác định tổn hại 29% sức khỏe, còn Giang từ chối giám định.

Hải Thư