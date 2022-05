Đàm Vĩnh Hưng thấy mình bớt ồn ào trong âm nhạc

TP HCMCa sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói anh đằm hơn, tiết chế trong cách hát và trình diễn ba năm qua, ở live concert tối 7/5.

Đàm Vĩnh Hưng live concert được tổ chức sau ba tháng chuẩn bị, thu hút hàng nghìn người hâm mộ ca sĩ. 25 năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng nhận thấy bản thân trước đây hơi ồn ào trong cách hát, biểu diễn. Hiện ở tuổi 50, anh đằm lại, sâu lắng hơn.

Ca sĩ nói: "Ba năm nay tôi như trở thành con người khác. Tôi chỉ muốn giữ cảm xúc trong âm nhạc với khán giả, cố gắng biến hóa bản thân để trở nên mới mẻ. Có khi tôi hiền như con nai, lúc lại mạnh mẽ như chú sói...".

Đàm Vĩnh Hưng hát "Lâu đài tình ái' Đàm Vĩnh Hưng hát "Lâu đài tình ái" với bản phối mới tại đêm nhạc thuộc chuỗi sự kiện The Show Vietnam. Video: Tân Cao Trong đêm nhạc, ca sĩ nỗ lực cho thấy sự thay đổi. Không giới thiệu dài dòng, anh dẫn dắt khán giả qua loạt ca khúc nhạc tình và bolero. Trình diễn Lâu đài tình ái (Trần Thiện Thanh), Phút cuối (Lam Phương) với bản phối mới, Đàm Vĩnh Hưng tiết chế sự quằn quại hay gào thét trong giọng hát. Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn cùng guitar trong một tiết mục. Ảnh: The Show Vietnam Ca sĩ mang đến loạt nhạc phẩm quen thuộc gồm Chuyến tàu hoàng hôn (Minh Kỳ - Hoài Linh), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương), Thương hoài ngàn năm (Phạm Mạnh Cương)... Đàm Vĩnh Hưng còn thể hiện bản mashup bảy ca khúc Đêm buồn tỉnh lẻ (Bằng Giang - Tú Nhi), Chuyện hoa sim (Anh Bằng), Những đồi hoa sim (Dzũng Chinh)... do chính anh chọn bài, căn chỉnh câu chữ, tông giọng để tạo sự hòa quyện.

Đàm Vĩnh Hưng hát "Bình minh sẽ mang em đi" Đàm Vĩnh Hưng hát "Bình minh sẽ mang em đi" (nhạc ngoại, lời Việt) trước hàng nghìn khán giả tại đêm nhạc ở Dinh Độc Lập. Video: Tân Cao Mỹ Linh - ca sĩ khách mời - nói chị từng diễn cùng Đàm Vĩnh Hưng trên nhiều sân khấu. Sau màn hòa giọng các bản hit Làn Sóng Xanh một thời, diva nhận xét Đàm Vĩnh Hưng của hôm nay rất khác ngày xưa về cách hát, mang sự sâu lắng, trải nghiệm của người đàn ông, không còn căng thẳng. Chị tin sự thay đổi sẽ khiến ca sĩ ở lại lâu hơn trong trái tim khán giả. Khán giả hòa nhịp cùng Đàm Vĩnh Hưng ở đêm nhạc. Ảnh: The Show Vietnam Nhiều fan ở các tỉnh ngoài TP HCM như Vũng Tàu, Đồng Nai, Sóc Trăng, Bạc Liêu... có mặt ở đêm nhạc. Trong số họ, có người nhận ra sự khác biệt về phong cách như Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến. Chị Bích Lài (60 tuổi) nói: "Tôi là fan cứng của Đàm Vĩnh Hưng gần 20 năm nay. Tôi nghĩ sự thay đổi đều có lý do, để đúng với tuổi, suy nghĩ và xu hướng âm nhạc. Tuy nhiên, dù cố gắng tạo mới mẻ, chất riêng của Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn đó, khó mất lắm". Thu Nhung, 25 tuổi, bay từ Đà Nẵng vào TP HCM hai ngày trước khi chương trình diễn ra. Cô là fan lâu năm của Đàm Vĩnh Hưng, thường có mặt ở các liveshow lớn do anh tổ chức. Cô tiết lộ do bố mẹ yêu thích Đàm Vĩnh Hưng, thường xuyên bật nhạc nên sớm biết đến ca sĩ, nhất là từ bài Giới hạn nào cho chúng ta (Thái Thịnh). "Tôi thích cách hát mới của anh Hưng, có sự nhẹ nhàng, chiều sâu hơn thay vì gào thét như nhiều năm trước", cô nói. Đàm Vĩnh Hưng ôn kỷ niệm từ chàng trai làm nghề cắt tóc đến lúc được đứng trên sân khấu, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Anh nhớ những năm tháng đi hát sinh viên, khán giả ngày ấy vẫn theo anh đến tận hôm nay. Ca sĩ từng xúc động khi biết có những người lao công, bán sữa đậu nành, dành dụm tiền lời chỉ để mua vé xem anh hát. Anh cảm ơn khán giả, nói nhờ tình yêu thương đó đã giúp anh sống với đam mê, có thu nhập để lo cho gia đình. Ngoài sự mới mẻ, khán giả vẫn nhận rõ phong cách Đàm Vĩnh Hưng xây dựng hơn hai thập niên. Hình ảnh một nghệ sĩ yêu thích sự hoành tráng trong dàn dựng sân khấu, đạo cụ màu mè để tạo hiệu ứng hay đầu tư trang phục được thể hiện ở các màn trình diễn Không phải em (Thái Thịnh), Say tình (nhạc ngoại, lời Việt), Tiếng gió xôn xao (Tường Văn), Yêu em cả trong giấc mơ (Nguyễn Minh Anh), Đành thôi người ơi (Nguyễn Hồng Thuận), Xin lỗi tình yêu (Minh Nhiên)... Anh hát, khoe vũ đạo cùng vũ đoàn Bước Nhảy, Hoàng Thông. Trong tiết mục Dạ khúc cho tình nhân (Lê Uyên Phương), anh mang hàng chục người gồm dàn nhạc dây, nhóm bè, sử dụng bản hòa âm của nhạc sĩ Anh Khoa. Anh nói: "Tôi từng nghe ca khúc kinh điển này qua nhiều giọng hát, ấn tượng nhất là chị Khánh Hà. Khi quyết định hát lại, tôi chọn khoác cho bài hát chiếc áo mới mang màu sắc Đàm Vĩnh Hưng. Tôi không dám nói mình nâng cấp nhạc phẩm, chỉ tự tin sẽ biến nó đẹp và rực rỡ hơn". Dàn khách mời tên tuổi giúp đêm nhạc thêm màu sắc. Trúc Nhân - gương mặt từng được Đàm Vĩnh Hưng chú ý ở Giọng hát Việt 2012 - xuất hiện gần cuối. Lần đầu ca sĩ và đàn anh hát chung thể loại bolero qua bản mashup Đoạn buồn đêm mưa (Vinh Sử và Tú Nhi), Nửa đêm ngoài phố (Trúc Phương).

Đàm Vĩnh Hưng song ca với Trúc Nhân Tiết mục song ca giữa Đàm Vĩnh Hưng - Trúc Nhân. Video: Tân Cao

Dương Triệu Vũ song ca Đàm Vĩnh Hưng dù trước đó không có tên trên poster quảng bá. Hai người hòa giọng liên khúc nổi tiếng Tôi đưa em sang sông (Y Vũ), Mười năm tình cũ (Trần Quảng Nam), Rong rêu (Nguyễn Tâm). Vốn thân thiết nhiều năm, cả hai có sự ăn ý. Mỹ Linh hòa giọng với Đàm Vĩnh Hưng Một ngày mùa đông, Bên em là biển rộng (Bảo Chấn). Riêng Hồ Ngọc Hà diễn solo, mang đến không khí sôi động qua liên khúc Em muốn anh đưa em về, Keep me in love (Đỗ Hiếu).

Mỹ Linh (trái) và Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu đêm nhạc. Ảnh: The Show Vietnam

Đàm Vĩnh Hưng kết chương trình bằng các ca khúc mang màu sắc trẻ trung được phát hành gần đây như Anh lo cho em hết (Phạm Đình Thái Ngân), Hello (Lương Bằng Quang), remix Hoa nở không màu (Nguyễn Minh Cường)...

Ca sĩ tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 ở Quảng Nam. Năm 1998, Đàm Vĩnh Hưng đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Đầu thập niên 2000, ca sĩ gây chú ý với hai ca khúc Tình ơi xin ngủ yên và Bình minh sẽ mang em đi. 25 làm nghề, anh biến hóa ở nhiều thể loại âm nhạc, tạo chỗ đứng nhất định trong làng nhạc Việt. Ngoài ca hát, anh làm giám khảo nhiều cuộc thi như Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, Tuyệt đỉnh song ca, Thần tượng Bolero...

Tân Cao