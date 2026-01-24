Đàm Vĩnh Hưng hát ở trại giam

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát phục vụ phạm nhân và tặng ba tấn gạo cho trại giam Xuyên Mộc, TP HCM trước Tết Nguyên đán.

Tại buổi diễn ngày 23/1, Đàm Vĩnh Hưng thể hiện loạt ca khúc gắn với tên tuổi của anh như: Xuân này con không về, Say tình, Nửa vầng trăng, Xuân về nhớ mẹ cha. Một số phạm nhân lên sân khấu hát và nhảy cùng ca sĩ. Hơn 10 năm qua, anh thường dành thời gian hàng năm đến phục vụ văn nghệ ở các trại giam.

Ca sĩ cho biết mỗi lần hát ở trại giam, anh thấy hạnh phúc. "Tôi xúc động khi nhiều người ôm hôn tôi, xin chữ ký và tặng hoa", anh nói. Sau mỗi lần diễn, ca sĩ cho biết tìm hiểu một số hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ.

Năm thứ 11 ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phục vụ văn nghệ cho các phạm nhân dịp Tết. Ảnh: Thành Phạm

Anh cũng mời các đồng nghiệp thân thiết như Lê Dương Bảo Lâm, Thu Hằng, Trương Diễm, Dương Triệu Vũ, Trường Giang tham gia, giúp chương trình thêm đa dạng. Sau trại giam Xuyên Mộc, giọng ca 7x biểu diễn tại trại giam Trà Vinh (Vĩnh Long mới) vào ngày 3/2.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, 55 tuổi, quê ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Từ đầu thập niên 2000 đến nay, anh hoạt động liên tục, gây chú ý với khán giả qua nhiều thể loại như nhạc xưa, trữ tình, nhạc trẻ. Anh ra mắt các album Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con nhưng giữ kín thông tin mẹ của bé.

Đàm Vĩnh Hưng giao lưu với cán bộ, phạm nhân ở trại giam Đàm Vĩnh Hưng giao lưu với cán bộ, phạm nhân tại trại giam Xuyên Mộc. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung