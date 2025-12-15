Đàm Vĩnh Hưng bán biệt thự 500 m2

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết bán biệt thự 500 m2 gắn bó 17 năm để xây nhà mới gần trường học thuận tiện đưa đón con.

Đàm Vĩnh Hưng nói sau một năm rao bán nhà, một fan của anh mua ngôi nhà và yêu cầu giữ lại toàn bộ nội thất vì thích cách trang trí, nội thất. Hôm 14/12, ca sĩ và gia đình rời khỏi biệt thự, dọn đến chỗ ở thuê trong thời gian chờ xây nơi ở mới, dự kiến khởi công sau Tết Bính Ngọ (âm lịch) và hoàn thiện vào năm 2027. "Tôi sẽ xây nhà phố, đẹp hơn nơi ở cũ", Đàm Vĩnh Hưng cho biết.

Khu vườn tại biệt thự 500 m2 của Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng nói về thú vui trồng trọt ở biệt thự 500 m2 vào tháng 6 năm nay. Video: Hoàng Dung - Minh Hoàng

Biệt thự đã bán của Đàm Vĩnh Hưng nằm ở khu Bắc Hải quận 10 (cũ) - một trong vị trí trung tâm của TP HCM xưa. Để chăm chút cho ngôi nhà này, ca sĩ từng kể chọn nhiều vật liệu và nội thất đắt tiền, như nhiều loại gạch, đá nhập từ Ai Cập, thiết bị vệ sinh thuộc thương hiệu sản xuất tại Nhật, màn treo cửa hay thảm trang trí từ châu Âu. Anh dành riêng phòng trưng bày gần 150 giải thưởng và trang phục đi diễn 27 năm qua và phòng thu âm có sân khấu biểu diễn. Ca sĩ còn dành một khoảnh đất trong biệt thự để trồng hoa, cây ăn trái theo mùa.

Năm ngoái, bé Polo Huỳnh, sáu tuổi, vào lớp một ở một trường quốc tế ở quận 2 (cũ), cách nhà hơn chục km. Mỗi ngày con trai anh thức dậy lúc 6h mới kịp giờ đi học. "Con còn nhỏ mà mỗi ngày di chuyển xa và dậy sớm nên tôi xót. Vì Polo, tôi đành bán ngôi nhà mà mình yêu thích, gắn bó nhiều năm", ca sĩ nói.

Hàng năm, Đàm Vĩnh Hưng đều trang trí ngôi nhà cũ đón Giáng sinh, mời fan đến chụp hình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện anh đi hát đều đặn ở phòng trà, các sự kiện, đồng thời chăm sóc con nhỏ và mẹ già. Đàm Vĩnh Hưng nói từ ngày làm cha anh thay đổi nếp sinh hoạt lẫn quan điểm sống. Anh thức dậy sớm, tự đưa bé đến trường dù có người giúp việc, tài xế đưa đón riêng. Ca sĩ cũng bỏ thói quen mua sắm hàng hiệu, tiết kiệm hơn lo cho tương lai của bé.

Anh tên thật là Huỳnh Minh Hưng, 54 tuổi, quê ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Từ đầu thập niên 2000 đến nay, anh hoạt động liên tục, gây chú ý với khán giả với nhiều thể loại âm nhạc, như nhạc xưa, trữ tình, bolero và nhạc trẻ. Anh có các album đã ra mắt như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con ruột, nhưng giữ kín thông tin mẹ của bé.

Hoàng Dung