Đâm trọng thương người tình vì ghen

An GiangHuỳnh Văn Đời, 41 tuổi, bị cáo buộc dùng dao rượt đuổi, đâm người tình và chị của nạn nhân gây thương tích 2-40% sau mâu thuẫn ghen tuông.

Ngày 26/1, Đời bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích.

Huỳnh Văn Đời tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 9h ngày 7/12/2025, sau khi dự tiệc nhậu cùng bạn bè, Đời đến căn tin Trường Tiểu học Tân Tuyến (xã Cô Tô) tìm người tình 36 tuổi, làm nghề buôn bán nhỏ. Tại đây, hai người xảy ra cự cãi do ghen tuông. Đời sau đó lấy điện thoại của người phụ nữ rồi bỏ đi.

Đến khoảng 16h cùng ngày, người phụ nữ cùng chị gái đến nhà Đời để đòi lại điện thoại. Trong lúc lời qua tiếng lại, Đời rượt đuổi, dùng dao đâm nhiều nhát khiến người tình bị thương 40% và người chị mang thương tích 2%.

Sau khi gây án, Đời tự gây thương tích cho bản thân rồi vứt con dao xuống mương. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

An Minh - Bình An